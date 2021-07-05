«طيران الإمارات» تحدد خيارين بشأن التذاكر إلى السعودية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، تعليق جميع رحلات الركاب من السعودية وإليها حتى إشعار آخر، موضحة أنه يوجد خياران للمسافرين الذين حجزوا تذاكر إلى المملكة، الأول الاحتفاظ بالتذكرة للسفر بها في وقت لاحق، وفي هذه الحالة لا يحتاج المسافر للتواصل مع الناقلة، في حين أن الخيار الثاني هو إعادة الحجز مرة أخرى في تاريخ آخر، الأمر الذي يتطلب التواصل مع وكيل السفر أو مكتب الحجوزات. وأفادت الناقلة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، بأن قرار التعليق الذي بدأ اعتباراً من أمس الساعة الـ11 مساء، جاء بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

وأضافت أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية اليوم، الموافق الخامس من يوليو الجاري أو بعد هذا التاريخ للسفر إليها كوجهة نهائية.

وكانت «طيران الإمارات»، شغّلت، أمس، رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة. وقالت الشركة في تغريدة على «تويتر»: «ستقوم (طيران الإمارات) بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام في اليوم الرابع من يوليو (أمس)، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبها، ذكرت شركة «الاتحاد للطيران»، أمس، أنه تماشياً مع التعليمات الأخيرة الصادرة عن الحكومة السعودية، تم تعليق رحلات المسافرين بين دولة الإمارات والمملكة ابتداء من الساعة الـ11 من ليل الأحد الموافق الرابع من يوليو 2021 بتوقيت السعودية وحتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم الشركة، إن الناقلة تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم، ومساعدتهم في تعديلها.

ونصح المتحدث المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتواصل مع وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة.

قرار التعليق جاء بناءً على تعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية.

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