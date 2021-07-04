"فلاي دبي" تعلق رحلاتها من السعودية وإليها اعتباراً من غد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد متحدث باسم شركة "فلاي دبي" اليوم، بأنه تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن السلطات السعودية، تم تعليق رحلات الناقلة، من السعودية وإليها اعتبارا من يوم غد الموافق الخامس من يوليو وحتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث، أنه بالمسبة للمسافرون الذي قاموا بالحجز للسفر على تلك الرحلات، يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة، أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق، مشيرا إلى أنه يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالشركة على الرقم: (00971600544445)

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