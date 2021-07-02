تجار: إقبال على شراء سبائك الذهب بأحجام صغيرة ومتوسطة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي، مجدداً، بقيمة 25 و50 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الانخفاضات للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إجمالي تراجع سعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع إلى 13.75 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت أخيراً نمواً في الطلب على شراء سبائك الذهب بأحجام صغيرة ومتوسطة، تراوح أوزانها بين 10 و20 غراماً، وذلك بدعم من استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر، لافتين إلى أن المتاجر سجلت أيضاً معدلات إقبال متباينة على شراء المشغولات الجديدة، مواكبة لموعد تسليم الرواتب.

بدورهم، أكد متعاملون أنهم اتجهوا لشراء قطع من السبائك للاستفادة من الحدود السعرية المنخفضة للذهب، لأغراض تتعلق بالادخار، مع توقعات عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترات المقبلة.

السبائك الذهبية

وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد بشير، إنه «اشترى قطعتين من السبائك الذهبية بوزن 10 غرامات لكل منهما، وذلك لأغراض تتعلق بالادخار، وذلك مع كون الأسعار الحالية للذهب محفزة للشراء».

وأضاف المتعامل، محمود عبدالخالق، أن «استمرار تراجع أسعار الذهب لأكثر من أسبوعين حفزه على شراء قطعة سبيكة ذهبية بوزن 20 غراماً»، لافتاً إلى أن شراء تلك السبائك حالياً يكون له جدوى مع توقع ارتفاع أسعار الذهب بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة.

وأوضح المتعامل، وقاص خالد، أنه «اشترى ثلاث قطع من سبائك ذهبية، بأوزان صغيرة، مع استمرار تراجع أسعار الذهب»، مشيراً إلى أن «السبائك الذهبية، خصوصاً من القطع الصغيرة، تصلح لأغراض الادخار، كما تعد من الهدايا المناسبة لأفراد الأسرة».

معدلات منخفضة

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة، أسهم في الحفاظ على معدلات الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وفي الوقت نفسه دعم من توجه بعض المتعاملين لشراء قطع من السبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة لأغراض يتعلق معظمها بالادخار»، لافتاً إلى أن «المتعاملين في السبائك لأغراض الاستثمار، إما يشترون قطعاً من الأوزان الكبيرة التي تراوح بين 50 و100 غرام أو يتجهون لشراء قطع متعددة من القطع متوسطة الوزن لسهولة بيعها على مراحل».

أسعار محفزة

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسعار الحالية للمعدن الأصفر تعد محفزة لشراء السبائك، خصوصاً مع كونها جاءت بعد فترة من الارتفاعات، واستمرت ثلاثة أسابيع من التراجع»، لافتاً إلى أن «التوجه الحالي في الأسواق، مع اقبال عدد من المتعاملين لشراء سبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة تراوح بين 10 و20 غراماً، يعد من ضمن أبرز التأثيرات التي فرضتها جائحة كورونا، على سلوك المتعاملين في أسواق الذهب، حيث زاد الاهتمام بشراء سبائك الذهب لأغراض الأدخار».

وأضاف مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، أن «عمليات الطلب على شراء المشغولات الجديدة بالأسواق، مازالت لا تتناسب مع مؤشرات الانخفاض التي سجلتها أسعار الذهب لثلاثة أسابيع متتالية، وهو ما يرجع إلى تفضيل البعض الانتظار لمزيد من الوقت، أملاً في انخفاضات أكبر، فيما جاء توجه البعض لشراء سبائك بأوزان صغيرة مع كون تلك المنتجات تخلو من رسوم المصنعية والضريبة وتصلح للادخار على فترات طويلة».

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215 درهماً، بانخفاض 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 202 درهم، بتراجع 50 فلساً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً، بانخفاض 25 فلساً، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً، بتراجع 25 فلساً.

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