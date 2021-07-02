«ديوا» تستقبل طلبات المشاركة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - وام



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن بدء استقبال طلبات العارضين والشركات والزوار لحجز أجنحتهم والمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، و«دبي للطاقة الشمسية»، التي تنظمها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، إن «تزامن هذه الدورة من المعرض، مع (إكسبو 2020 دبي) يتيح فرصة للشركات والعارضين للوصول إلى عدد أكبر من الزوار والمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى رواد الصناعة والخبراء والمصنعين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة وعقد الصفقات وبناء الشراكات والتعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وأضاف الطاير أن "معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) سيشكل منصة عالمية رائدة تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، مشيرا إلى أن المعرض يوفر للزوار أيضا فرصة المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والشبكات.

ولفت إلى أن المعرض رسخ مكانته الدولية منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة تتيح تجربة استثنائية للعارضين والزوار من كافة أرجاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.



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