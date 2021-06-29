ليتوانيا تشارك في «إكسبو 2020 دبي» لتعزيز نموها الاقتصادي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القائم بأعمال السفارة الليتوانية في أبوظبي، يوراتا راموسكيني، مشاركة بلادها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر جناحها الخاص الذي يحمل اسم «Openarium» والذي سيكون موجودا في منطقة الاستدامة بالمعرض الدولي المقرر أن تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن هذه المشاركة ستعزز نمو ليتوانيا المتواصل في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة.

وكشفت راموسكيني في بيان صادر اليوم، أنه سيتم الاحتفال بالذكرى الـ768 لإقامة جمهورية ليتوانيا، في «إكسبو 2020» لتسليط الضوء على تاريخ البلاد العريق وثقافتها المتنوعة وازدهار مختلف القطاعات في ليتوانيا التي تعد أكبر دول منطقة البلطيق شمال أوروبا، وتمتاز بمعالمها السياحية الخلابة وبيئتها المشجعة للتجارة والاستثمار والأعمال.

وقالت راموسكيني، إنه مع مشاركة بلادها في الحدث الدولي المرتقب، الذي سيقام على أرض دولة، فإن ليتوانيا تدرك أهمية حضور مثل هذه الفعاليات العالمية التي تجمع تحت سقفها 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، موفرة فرصة ذهبية للتواصل وتبادل الرؤى والخبرات والتطلعات على مستوى العالم.

وأضافت: «تهدف ليتوانيا من مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) إلى تعزيز نموها المتواصل في مجالات التجارة والاقتصاد والضيافة عبر استعراض ما توفره من إمكانات على الصعيد العالمي».



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