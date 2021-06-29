منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تتيح الدفع من أي مكان في المتجر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «أدين» العالمية للمدفوعات، عن أول منصة إلكترونية شاملة للتجارة في دولة الإمارات والمنطقة، تتيح حلولاً مبتكرة، سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر أو عبر التطبيقات، مثل الشراء «أونلاين» ثم الدفع في المتجر، فضلاً عن إمكانية تغيير البضائع داخل المتجر، والدفع من أي مكان بالمتجر، في حال وجود طوابير عند صندوق الدفع، كما تتيح إمكانية الطلب المسبق قبل الذهاب إلى المطاعم مثلاً، حتى لا ينتظر المستهلكون فترة طويلة لإحضار الطلب.

وقال رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، ساندر مارتينز، خلال مؤتمر افتراضي، إن المنصة تتضمن جميع حلول وقنوات الدفع، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، كما أنها توفر مختلف بطاقات الدفع المتاحة عند الشركات المحلية والعالمية والمحافظ الإلكترونية وتسليم النقود للتجار.

وأضاف مارتينز، أن دراسة أجرتها الشركة، أكدت أن الشركات التي تتمكن من الجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي لخلق تجربة سلسة، وعبر عدد غير محدود من القنوات، وتمنح الأولوية للعملاء، هي التي ستتمكن من الصمود وتحقيق النجاحات.

ولفت إلى أن هناك تغييرات واضحة في سلوك المستهلكين، ظهرت أخيراً، حيث إنهم يريدون الدفع في أي زمان ومكان وبأشكال مختلفة، وعدم التقيد بالطرق التقليدية.

وذكر مارتينز، أن الدراسة التي أجرتها الشركة أوضحت أن 87% من المتسوقين يرغبون في الحفاظ على المرونة في العروض الرقمية والمادية عبر كل القنوات، مؤكداً أن من غير المحتمل أن تحل التجارة الإلكترونية مكان المتاجر المادية تماماً، حيث لايزال المستهلكون مرتبطين بشدة بالتجربة الاجتماعية للتسوق.

وقال إن التجارة الإلكترونية نمت بشكل كبير في منطقة الخليج والشرق الأوسط، موضحاً أن التوقعات تشير إلى وصول حجم السوق إلى 148 مليار دولار بحلول عام 2022.

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