"إعمار العقارية" تعيّن بنوكاً لإصدار صكوك دولارية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "إعمار العقارية" المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن تعيين مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبيل طرح جزئي محتمل لصكوك دولارية.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم، بأنها كلفت كلاً من بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك "ستاندرد تشارترد"، كمديري للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسن لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين، إضافة إلى مكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على حدة أو مع مجموعة منهم؛ وذلك اعتباراً من 28 يونيو 2021.

وأوضحت الشركة أنه وفقاً لظروف السوق، قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار وفقاً للائحة (S) وذلك لمدة 10 سنوات، ضمن برامج الشركة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار .

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