"كارفور" تطلق "تخفيضات منتصف العام" لـ3 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة متاجر "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن إطلاق "تخفيضات منتصف العام" عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم وحتى 30 يونيو الجاري.

وأوضحت "كارفور" في بيان، أنه يمكن لعملائها الاستفادة من خصومات تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من المنتجات، على الموقع الإلكتروني وتطبيق "كارفور"، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات، تاتي استجابة للتفاعل الكبير الذي شهدته "كارفور" في مايو الماضي مع تخفيضاتها الكبرى لثلاثة أيام.

وبينت أن الفئات التي يشملها مهرجان التسوّق المستمر لثلاثة أيام، تتضمن الإلكترونيات والبقالة اليومية والعناية الشخصية وغيرها، حيث تشمل العروض تخفيضات بنسبة 70% على سماعات "بيتس" و40% على المكنسة الكهربائية "دايسون CY60 سينيتك بيغ بول أنيمال برو" بقوة 600 وات، و50% على مسحوق غسيل "أريال".

وحرصت كارفور في العامين الماضيين على متابعة سلوكيات المستهلكين وعادات التسوق، ولاحظت ارتفاعاً في مبيعات الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والحواسب المحمولة خلال يونيو، ما دفعها إلى توسيع نطاق التخفيضات لتشمل 70% على الأجهزة الإلكترونية، و50% على الحواسب المحمولة، و25% على الهواتف الذكية.



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