بالصور.. "موانئ دبي العالمية" وحكومة أرض الصومال تفتتحان محطة حاويات جديدة في بربرة

المصدر: دبي - وام

افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية، وحكومة جمهورية أرض الصومال اليوم، محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء كجزء من عملية التطوير ليصبح مركزا تجاريا إقليميا ضخما يهدف إلى خدمة منطقة القرن الإفريقي.

وافتتح المحطة الجديدة رسميا، رئيس جمهورية أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، في احتفالية حضرها أكثر من 200 ضيف.

وكان من بين الحاضرين وفد حكومي إثيوبي برئاسة وزير المالية، أحمد شيدي، وزيرة النقل، وداجماويت موجيس.

وتضمنت الفعالية كذلك وضع حجر الأساس بشكل رمزي للمنطقة الاقتصادية الجديدة في بربرة والتي لاتزال المرحلة الأولى منها في طور الإنشاء.

ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم العميق البالغ 17 متراً والرصيف الذي يبلغ طوله 400 متراً وبثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ (STS)، أن تتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم وترفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء من 150 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما حالياً إلى 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنوياً.

وتتضمن محطة الحاويات أيضاً ساحة حاويات حديثة بها ثماني رافعات جسرية ذات عجلات مطاطية (RTG).

ويجري حالياً أيضاً بناء مركز متكامل للخدمات سيكون جاهزاً للعمل في الربع الثالث من العام الجاري.

وقد التزمت مجموعة موانئ دبي العالمية باستثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار لتطوير وتوسعة ميناء بربرة، ومع الانتهاء من المرحلة الأولى كما أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، فإن العمل يجري على قدم وساق لإجراء توسعة إضافية على الميناء في المرحلة الثانية.

وتتضمن هذه المرحلة رصيفاً جديداً يتراوح طوله بين 400 و1000 متر وتركيب سبع رافعات جسرية إضافية من السفينة إلى الشاطئ (STS) ليصبع عدد الرافعات الجسرية 10 رافعات بدلًا من ثلاث مما سيساعد الميناء على مناولة ما يصل إلى مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدما في العام مع مضاعفة عدد سفن الحاويات الضخمة في الوقت ذاته.

وتمثل المنطقة الاقتصادية جزءاً من الخطة الشاملة لتطوير بربرة التي صُممت على غرار المنطقة الحرة لجبل علي في دبي التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية وترتبط المنطقة بالميناء وتتمتع بموقع استراتيجي على طول طريق بربرة - واجالا (ممر بربرة).

وستكون المنطقة الاقتصادية بمثابة مركز للتجارة يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وستستهدف العديد من القطاعات وستشمل مستودعات التخزين والأعمال اللوجستية والتجار والمصنعين والعديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

وستسمح المنطقة الاقتصادية للموردين والعملاء بالعمل في بيئة استثمارية وتجارية ذات ظروف مواتية وتنافسية.

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير طريق ممر بربرة المُمول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) في الربع الرابع من عام 2021.

أما مشروع تحويلة طريق هرجيسا المُمول من "يو كي ايد" (UK Aid) فمن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام 2022.

وسيرتبط هذا الطريق بالطريق السريع الحديث الحالي على الجانب الإثيوبي وسيُحوّل بربرة إلى ممر تجاري مباشر وسريع وفعَّال لنقل البضائع الإثيوبية العابرة.

وقال رئيس جمهورية أرض الصومال، إن "هذه لحظة تاريخية ومدعاة للفخر لجمهورية أرض الصومال وشعبها وذلك لأن الانتهاء من المرحلة الأولى قد حقق حلمنا في أن تصبح بربرة بموقعها الإستراتيجي مركزاً تجارياً كبيراً في المنطقة".

وأضاف: "مع محطة الحاويات الجديدة والمرحلة الثانية من التوسعة جنباً إلى جنب مع المنطقة الاقتصادية وممر بربرة أصبحنا الآن في موقع قوي يساعدنا على تطوير اقتصادنا وإنمائه من خلال زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق الوظائف".

من جانبه، قال بن سليّم إن "التوسعة الإضافية للميناء التي تقوم بها (موانئ دبي) في المرحلة الثانية وتكامل هذه التوسعة مع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تطورها بالإضافة إلى ممر بربرة من العوامل التي تعكس ثقتهم في بربرة وخطتهم لتطويرها لتصبح مركزا تجارياً مهماً عالمي المستوى".

وأضاف: "ستكون خياراً حيوياً وفعَّالاً وتنافسياً للتجارة في المنطقة وخاصة لنقل البضائع الإثيوبية العابرة".



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