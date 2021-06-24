"الإمارات للألمنيوم" تجري محادثات لإعادة تمويل بـ6 مليارات دولار

المصدر: دبي - رويترز

ذكر مصدران مطلعان، أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تجري محادثات مع بنوك لإعادة تمويل وتعديل شروط قرض بنحو ستة مليارات دولار حصلت عليه في عام 2019.

وتسعى الشركة، إلى تمديد أجل وخفض تسعير القرض ومدته سبع سنوات من خلال تسهيلات إعادة تمويل مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وقالت الشركة ردا على طلب تعقيب من "رويترز"، إن "(الإمارات العالمية للألمنيوم) حالفها الحظ بمجموعة علاقات مصرفية كبيرة تدعم أنشطتها، نبحث دائما عن سبل لتحقيق أقصى استفادة من ترتيبات التمويل لدينا".

وكانت "الإمارات العالمية للألمنيوم"، التي تنتج أربعة من إجمالي الألومنيوم عالميا، حصلت على قرض تزيد قيمته عن ستة مليارات دولار في أوائل 2019 لإعادة تمويل قرض بقيمة 4.9 مليارات دولار حصلت عليه في ديسمبر 2015 فضلا عن سداد كامل لقرض بقيمة 1.8 مليار دولار جمعته وحدتها "دبي للألومنيوم".

والقرض المجمع الذي تسعى الشركة لإعادة هيكلته حصلت عليه في 28 يناير 2019 بقيمة إجمالية 6.545 مليار دولار وفقا لبيانات "رفينيتيف".

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