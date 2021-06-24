«ناسداك دبي» تشهد إدراجاً مزدوجاً لصندوق «بيتكوين» كندي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «3iQ»، أكبر شركة كندية لإدارة الأصول الرقمية والتي تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، عن الإدراج الرسمي لصندوق البيتكوين (رمز التداول: QBTC) التابع لها في «بورصة ناسداك دبي».

وأفادت في بيان لها أمس، بأن هذا الصندوق يعد أول صندوق «بيتكوين» رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيداً من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.

وبحسب البيان، تتولى شركة 3iQ إدارة الصندوق الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة «بيتكوين» من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، ما يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة، عوضاً عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية.

وأكد البيان أنه أصبح بمقدور المستثمرين من خلال الإدراج المزدوج للصندوق، نقل وحداته من «بورصة تورونتو» إلى «ناسداك دبي»، والعكس، إضافة إلى شراء الوحدات مباشرة في «ناسداك دبي».

توسع للشركة

واحتفالاً بالإدراج، قرع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «3iQ»، فريدريك باي، جرس افتتاح التداول في «بورصة ناسداك دبي»، وقال إن إدراج صندوق «بيتكوين» في «ناسداك دبي»، يدشن التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: «كان دخول هذه المنطقة ضمن خطط الشركة منذ إطلاق الصندوق في تورونتو العام الماضي، ونحن فخورون للغاية بإنجاز هذه الخطوة في دبي. وفي اعتقادنا فإن صندوق (بيتكوين) قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم».

قواعد تنظيمية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «ناسداك دبي» تعمل بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين، معرباً عن ثقته بأن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب المزيد من الإدراجات سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية، أو هياكل الاستثمارات البديلة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: حامد علي، إن اختيار شركة 3iQ لإدراج صندوق البيتكوين التابع لها في «ناسداك دبي»، يحمل دلالة قوية على ما تمتلكه البورصة وما تتيحه دبي من أُطر عمل وقواعد تنظيمية وبنية أساسية متطورة وجاذبة.

وأكد أن هذه الخطوة دفعة مهمة لجهود دبي المتواصلة من أجل تلبية وتجاوز متطلبات المستثمرين الساعين إلى الاستثمار بسلاسة ضمن هذه الفئة الجديدة من الأصول، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في الإمارات وخارجها.

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