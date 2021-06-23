أبوظبي تستأنف الرحلات البحرية سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن استئناف الرحلات البحرية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بعد أشهر من الإغلاق خلال عام 2020، عملاً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

ورحّب المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة، علي حسن الشيبة، بعودة السفن السياحية إلى أبوظبي بعد عام مملوء بالتحديات.

وقال: «تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تنشيط قطاع السياحة في الإمارة، بعد النتائج المبهرة التي حققناها في مكافحة انتشار الجائحة، وخطوة أخرى نحو تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسياحة البحرية».

وأضاف: «مع تحقيقنا رقماً قياسياً لعدد السيّاح القادمين عن طريق البحر، فإننا سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في (موانئ أبوظبي)، ودائرة البلديات والنقل، لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب مزيد من الشركات والسياح إلى عاصمة دولة الإمارات، ومواصلة تزويدهم بخدمات وتجارب استثنائية، فهدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، فضلاً عن توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة».

من جانبها، أكدت المدير العام لأعمال الرحلات البحرية – «موانئ أبوظبي»، نورة راشد الظاهري، الاستعداد التام لاستقبال الزوار والمسافرين الحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، والترحيب بهم مجدداً في عاصمة دولة الإمارات.

وقالت: «متحمسون لعودة أعمال السفن السياحية في ميناء زايد، وجزيرة صير بني ياس، مع المحافظة على ضمان صحة وسلامة الزوار»، لافتة إلى تنفيذ خطة لإدارة السفن السياحية، تضمن العودة الآمنة والسلسة، وبكفاءة عالية إلى المستويات الطبيعية لعمليات الرحلات البحرية.

وتابعت: «بناءً على توجيهات حكومة إمارة أبوظبي في ما يتعلق بالمسافرين الدوليين، فقد وضعنا في (موانئ أبوظبي) عدداً من إجراءات الصحة والسلامة الرامية إلى حماية المسافرين، وطواقم السفن السياحية، وتشمل هذه الإجراءات عمليات تعقيم يومية في جميع أرجاء محطة السفن السياحية، وتحديد متطلبات اختبار مسحة الأنف قبل الصعود إلى السفن القادمة، وتطبيق خطة استجابة شاملة لحالات الطوارئ، تهدف إلى التعامل مع حالات الإصابة المحتملة بـ(كوفيد-19)».

يُذكر أن عام 2019 شكل علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي، إذ شهد نمواً ملحوظاً تمثّل باستقبال نحو 500 ألف زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46% مقارنة مع عام 2018. وارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 192 مرة، بزيادة نسبتها 43% عن عام 2018.

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