تأجيل إجراءات استحواذ "ميبل إنفست" على "داماك"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة داماك العقارية عن ورود خطاب من شركة "ميبل إنفست كو ليمتد" بخصوص تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على أسهمها.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم حالياً بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الاستحواذ، مشيرة إلى أنه تقرر تأجيل الإجراءات لحين استكمال الدراسة.

وكانت شركة "ميبل إنفست كو ليمتد" المملوكة لـ"حسين سجواني" قد أعلنت مؤخراً ‫تقديمهاً عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على كامل أسهم في رأس المال الصادر والمدفوع من "داماك العقارية".

وقد استقال "حسين سجواني" من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة الشركة بعد تقديم العرض؛ نتيجة لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة "مايبل إنفست كو ليمتد" ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها بصفته رئيس مجلس إدارة" داماك"

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