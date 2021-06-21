المصدر: الإمارات اليوم -أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، متيحة المجال لعشاق السباقات والفعاليات الترفيهية للاستمتاع بالسباقات الحماسية والأجواء الاحتفالية في النسخة 13 من السباق الذي يقدم في هذا العام لمسة إضافية من التشويق مع التعديلات التي يشهدها مسار حلبة مرسى ياس.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات عطلة أسبوع السباق في هذا الموسم ما بين 9 و12 ديسمبر، حيث تنطلق شارة بداية السباق الختامي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا1 على مسارها يوم الأحد.

وتتوفر تذاكر السباق بعدد محدود، ويحث المنظمون الراغبين بحضور هذا الحدث المميز على المسارعة بحجز تذاكرهم عبر الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.

ويتميز الحدث العالمي بما يقدمه من مزيج فريد من منافسات رياضة سباقات السيارات المشوقة التي تخوضها نخبة من أفضل السائقين في العالم، والفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي، وكشف المنظمون عن عودة حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق والتي تقدمها شركة فلاش للترفيه والتي تقام على مدار أربعة أيام لتحييها نخبة من أكبر نجوم الموسيقى والغناء العالميين، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسمائهم وجدول الحفلات.

ومن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة والتشويق على مسار السباق في هذا العام مع التعديلات التي يشهدها مسار حلبة مرسى ياس، ليوفر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، بالإضافة إلى سباقات الدعم التي تشهدها عطلة أسبوع السباق، جرعة حماسية إضافية تمتع عشاق السباقات. ومن المقرر تنفيذ هذه التعديلات على مسار السباق خلال موسم الصيفـ لتعمل عند استضافة السباق على زيادة احتمالات التجاوز والتسابق جنبًا إلى جنب وزيادة مستويات الحماس والإثارة.

وفيما يحتفل الحدث الرياضي والترفيهي في هذا العام بنسخته رقم 13، فقد واصل منظموه على تطويره منذ أن استضافت حلبة مرسى ياس النسخة الأولى من السباق في عام 2009، ليتبوأ مكانة رائدة على روزنامة بطولات سباقات السيارات، ومن المؤكد أن يقدم السباق في نسخة العام الحالي المتعة والترفيه للجمهور مع الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقام على هامش السباق، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام احتفالًا بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.

وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية وضمن إطار الحرص على صحة وسلامة الحضور والمشاركين، يشهد الحدث بضعة تغييرات عند تنظيمه في نهاية العام الجاري، ويتضمن ذلك تخصيص مناطق الواحات لكل مدرج، وتطوير خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات لتجنب الاصطفاف، وتنظيم فعالية التجول على مسار السباق في يوم الخميس لتستبدل الجولة في منطقة الصيانة وتتيح لحاملي التذاكر إمكانية التعرف عن قرب على مسار السباق والمنعطفات التي يخوضها السائقون والتقاط الصور التذكارية على المسار.

كما تشهد عطلة أسبوع السباق العديد من فعاليات السباقات والأنشطة الترفيهية المرافقة والتي تتضمن إقامة سباقات بطولتي فورمولا 4 الإمارات وفورمولا2 لتكون سباقات دعم للحدث الرئيسي، وفعاليات تشهد حضور أعضاء فريق ياس هيت للرياضات الالكترونية الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، بالإضافة إلى عودة حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، مقدمة التشويق والترفيه لحاملي التذاكر في هذا العام.

وبهذه المناسبة، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "نحن سعداء بالإعلان عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، ونتطلع قدمًا لعودة عشاق الفورمولا1 إلى حلبة مرسى ياس لنقدم لهم عطلة أسبوع حافلة بالحماس والترفيه".

وتابع: "يعد سباق الجائزة الكبرى من أهم الفعاليات الرياضية في أبوظبي، حيث قدم على مدار السنوات الماضية لرواده لحظات لا تنسى سواء على مسار السباق أو في مناطق الواحات أو حفلات ما بعد السباق، ونتوقع أن يواصل الحدث مسيرته المميزة في هذا العام".

وأضاف: "طبعًا، يلعب الجمهور دورًا رئيسيًا في الأجواء الاحتفالية التي يتميز بها السباق، ويسعدنا استقبال الحضور من جديد في حلبة مرسى ياس حيث نقدم لهم فرصة متابعة نخبة من أفضل سائقي الفورمولا1 يتنافسون جنبًا إلى جنب على مسار السباق".

وأردف: "وسنعمل خلال الأشهر القادمة بالتعاون مع إدارة الفورمولا1 وشركائنا الاستراتيجيين في الدولة على اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة وتطبيقها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الحضور والمشاركين، كما عملنا على ذلك خلال الفعاليات الماضية التي استضافتها حلبة مرسى ياس منذ ظهور فيروس كوفيد-19".

كما علق جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: "تتماشى العودة المرتقبة لحفلات مهرجان ياسلام مع التطورات الأخيرة المشوقة الجارية استعدادًا لعطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لهذا العام".

وأضاف: "وما يميز الحدث في هذا العام تشوق الفنانين الإضافي وحماسهم لإحياء حفلات مهرجان ياسلام، فقد شهدوا استجابة أبوظبي الرائدة لمواجهة فيروس كوفيد-19، كما أنهم يقدرون المكانة الهامة التي تتميز بها حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي للتفاعل مع جمهورهم ومعجبيهم بشكل مباشر، وضمن أجواء آمنة".

ثم تابع: "يتشوق الجمهور بشدة لحضور الحفلات الحية ويتطلعون لأجوائها المميزة، فلا شي يقارن بذلك، وندعو عشاق الفورمولا1 ومحبي الحفلات الغنائية إلى ترقب إعلان مشوق خلال الفترة القادمة فيما نواصل التعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وإدارة الفورمولا1، وشركائنا، لتقديم تجربة رياضية ترفيهية لاتنسى ضمن أجواء آمنة".

وبدورها علقت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في شركة الاتحاد للطيران: "إننا سعداء بارتباط علامتنا مع أضخم الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة وأكثرها جماهيرية، باعتبارها الراعي الرسمي، ونتطلع قدمًا لعودة الجمهور مجددًا إلى حلبة مرسى ياس للاستمتاع بفعاليات السباق".

وأضافت: "وباعتبارنا الناقل الرسمي لدولة الإمارات فإننا فخورون بمهمة اصطحاب الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي ليستمتعوا بهذا الحدث الرائع، والوجهات الرائدة التي تميز أبوظبي. وتواصل شركة الاتحاد للطيران العمل على توفير الدعم لتنظيم هذا الحدث المميز في أبوظبي هذا العام والذي يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد".

كما علق محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: "أصبح سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الحدث الرياضي الترفيهي الأضخم في المنطقة، مرادفًا لجزيرة ياس".

وتابع: "تؤكد عودة الحدث العالمي بنسخته رقم 13 إلى حلبة مرسى ياس على المكانة الرائدة التي تتمتع بها جزيرة ياس باعتبارها وجهة عالمية لفعاليات الرياضة والترفيه والأعمال الكبرى. وتتميز جزيرة ياس بمرافقها الرائدة بأنها وجهة عالمية تحرص على توفير الأمن والسلامة لزوارها، كما تقدم لضيوفها القادمين من خارج الدولة والمقيمين فيها تجارب مميزة ولحظات لا تنسى. ونتطلع بشوق لاستقبال ضيوف السباق في وجهاتنا السياحية وحدائقنا الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز".

وعلق ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): "بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات وشركة أدنوك في هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسهما، فإننا نتطلع بشوق لعودة المشجعين إلى مدرجات حلبة مرسى ياس في شهر ديسمبر لمتابعة سباق ختامي جديد من بطولة العالم للفورمولا1".

وأردف: "وفيما يظل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي أهم الأحداث على قائمة الفعاليات الاجتماعية، فإننا نواصل التعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، ضمن إطار شراكتنا الاستراتيجية، لأن تظل حلبة مرسى ياس الوجهة الأولى على مدار العام لعشاق رياضة السيارات، مواصلين العمل سوية على تطوير ودعم المواهب الناشئة في الدولة على مسار السباق وفي القطاعات المتنوعة المرتبطة برياضة السباقات".

وكما عود المنظمون عشاق الفورمولا1 على مدار السنوات السابقة، تتوفر خيارات متعددة للتذاكر لتلبية مختلف الأذواق والاهتمامات، ويتضمن ذلك الخيارات المفضلة في كل من تلة أبوظبي والمدرج الرئيسي، كما يمكن للضيوف الراغبين في إضفاء لمسة إضافية من الفخامة اختيار إحدى باقات الضيافة العديدة والتي تتيح لهم فرصة الاستمتاع بإحدى أهم الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة ضمن أجواء حصرية وخيارات راقية من الأطعمة والمشروبات وعلى أنغام الموسيقى التي يشغلها الدي جي مباشرة، بالإضافة إلى حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، وتتضمن خيارات الضيافة في هذا العام كلًا من أجنحة ياس، وأجنحة إطلالات المرسى، ونادي الأبطال، وجناح الشمس، ونادي البادوك، حيث يمكن للضيوف حجز تذكرة فئة ثلاثة أيام والاستمتاع بتجربة لا تنسى لعطلة أسبوع سباق الفورمولا1.

ونظرًا للظروف الاستثنائية الحالية، يمكن لحاملي التذاكر اختيار حضور أمسية واحدة فقط من حفلات ما بعد السباق التي تقام في الاتحاد بارك، والتي تحييها نخبة من أفضل نجوم الموسيقى العالميين، ويمكن لحاملي التذاكر فئة ثلاثة أيام اختيار حضور واحدة من حفلات ما بعد السباق الأربع، وحاملي تذكر فئة يومين اختيار حفلة واحدة من الأيام المتوافقة مع أيام التذكرة، أما حاملي التذاكر فئة يوم واحد فيمكنهم حضور الحفلة التي تقام مساء اليوم المتوافق مع يوم التذكرة التي بحوزتهم.

وتخوض نخبة من أفضل سائقي السباقات في العالم، تتضمن لويس هاملتون، وماكس فيرستابن، وشارل لوكلير، وفالتيري بوتاس، ولاندو نوريس منعطفات حلبة مرسى ياس في الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 التي تسدل الستار على منافسات هذا الموسم المشوق من البطولة.

وكان الموسم الحالي قد انطلق في شهر مارس على حلبة صخير الدولية في البحرين، لتتواصل منافسات البطولة في كل من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وموناكو وأذربيجان وفرنسا، حيث سجل فيرستابن الفوز الثالث على التوالي لفريق ريد بل في هذا الموسم المشوق مواصلًا تصدره ترتيب السائقين، وتتواصل السباقات التي تقام في مختلف أنحاء العالم على مدار الأشهر القادمة لتحط رحالها في نهاية المطاف في جزيرة ياس في أبوظبي.

وكان فيرستابن قد انتزع المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي خلال سباق العام الماضي، وبالرغم من النجاحات التي حققها هاملتون على حلبة مرسى ياس سابقًا حيث سجل الفوز خمس مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان آخرها في عام 2019.

وفي عام 2021، أثبتت أبوظبي مكانتها الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لكبرى الفعاليات الرياضية، فقد استضافت في وقت سابق من هذا العام فعاليات كلٍ من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، وجزيرة النزال، وبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، وطواف أبوظبي. وتستعد خلال الفترة القادمة من العام الحالي لاستضافة بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، وبطولة سبارتان العالمية 2021، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون.

كما تعد أبوظبي من الوجهات الرائدة عالميًا في تنظيم الفعاليات الكبرى في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وتعد استضافة وتنظيم سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي العام الماضي مثالًا واضحًا على ذلك. وفي ظل التحديات التي شهدها العالم في تلك الفترة، فقد تم توجيه الدعوة إلى 600 من أبطال خط الدفاع الأول لمتابعة السباق واختبار تجربة عطلة أسبوع السباق على جزيرة ياس تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وفي نسخة العام الحالي من السباق، يطبق المنظمون إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحضور السباق والفعاليات الترفيهية المرافقة له، إذ يتعين على الحضور من المقيمين في الدولة حصولهم على جرعتين من أحد التطعيمات المعتمدة خلال مدة لا تقل عن 28 يومًا، بالإضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف مضى على صدورها أقل من 48 ساعة من موعد الحضور. أما حاملو التذاكر من غير المقيمين في الدولة فيتوجب عليهم إبراز وثائق معتمدة تثبت حصولهم على التطعيم، بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية الأخرى قياس درجة حرارة الزوار عند الوصول، وتعقيم مرافق الموقع، وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما تتواجد كوادر الإسعاف الأولي ومحطات فحوص كوفيد-19 ضمن الموقع، والتي تشتمل أيضًا على غرف عزل مخصص في حال الاشتباه بأي حالو إيجابية، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية المتعلقة بمواجهة كوفيد-19، يجب أن يكون جميع الحضور حاصلين على جرعتي التطعيم، ولهذا فحضور الحدث حصري بمن يزيد عمرهم عن 12 عامًا.

تتوفر التذاكر عبر الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.

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