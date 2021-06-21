«العربية للطيران» تستأنف رحلات باكو اعتباراً من 11 يوليو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران» عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة باكو في أذربيجان، اعتباراً من 11 يوليو المقبل.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى باكو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.

وأكدت «العربية للطيران» أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، موضحة أن التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز، دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي.

ووفقاً لجدول الرحلات، تغادر الرحلة رقم (G9 303) مطار الشارقة الدولي أيام الثلاثاء والجمعة والأحد في تمام الساعة 13:00 ظهراً، لتصل إلى مدينة باكو الأذرية في تمام الساعة 15:55 بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة رقم (G9 304) مدينة باكو في تمام الساعة 16:55 عصراً، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 19:35 مساء بالتوقيت المحلي.

أما رحلة يوم الخميس رقم (G9 305) فتغادر مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 7:25 صباحاً، لتصل إلى مدينة باكو الأذرية في تمام الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، في ما تغادر الرحلة رقم (G9 306) مدينة باكو في تمام الساعة 11:20 صباحاً، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 14:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه.

إلى ذلك، استقبل مطار الشارقة الأسبوع الماضي، الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «فلاي أريستان» الكازاخية، القادمة من مطار ألماتي الدولي، في احتفال مميز مع مراسم التحية التقليدية برش الطائرة بالماء، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من الشارقة وإليها من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً.

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