«الإمارات للتنمية»: 30 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية تعاون مع منصة «بيهايف» Beehive، أول منصة للتكنولوجيا المالية متخصصة بالإقراض الجماعي في الإمارات، بهدف تعزيز خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزز الاتفاقية الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، عن طريق تمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وخصص «الإمارات للتنمية» في إطار دوره كمستثمر مؤسسي، تمويلاً أولياً بقيمة 30 مليون درهم، عبر منصة «بيهايف» سيتم تقديمها للشركات المؤهلة.

من جانبها، ستعمل المنصة على تسهيل القروض التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالأهلية الائتمانية، وتتطلع إلى توسيع العمليات أو تحسين رأسمالها العامل.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن التعاون مع «بيهايف» يعد جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الوصول السريع للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل الكبيرة، إذ نتطلع من خلال هذا العمل المشترك إلى تعزيز بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم أهداف دولة الإمارات في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

وأضاف النقبي أن الاتفاقية تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي توفّر الدعم التمويلي وغير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الإمارات. من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيهايف»، كريج مور، إن انضمام المؤسسات الاستثمارية إلى «بيهايف» سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مصادر تمويل أكثر أماناً، وسيولة أفضل عبر المنصة، ما يعني أيضاً أنه سيكون بوسعها الحصول على فرص تمويلية بشكل أكبر وأسرع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news