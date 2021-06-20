مطار الشارقة يستقبل الرحلة الافتتاحية لطيران "فلاي أريستان"

المصدر: الشارقة - وام

استقبل مطار الشارقة مؤخرا الرحلة الافتتاحية لشركة طيران "فلاي أريستان" الكازاخستانية، القادمة من مطار ألماتي الدولي حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى الشارقة من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً.

ويؤكد اختيار شركة "فلاي أريستان" لمطار الشارقة، على أهمية سوق السفر المتنامي ونشاط الحركة السياحية والاقتصادية، بين كازاخستان والشارقة، والإقبال المتزايد من المسافرين على هاتين الوجهتين.

وكان في استقبال الرحلة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وسفير فوق العادة ومفوض لدى السفارة الكازاخستانية ماديار مينيلبيكوف بالإضافة إلى عدد من المدراء في الهيئة.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع، "نرحب باتخاذ شركة "فلاي أريستان" من مطار الشارقة محطة ووجهة لرحلاتها. ونحن نحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة شركائنا لتعزيز تجربة سفر مميزة في ظل اتباع أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، الأمر الذي ساهم في الاستمرار باستقطاب شركات جديدة، وتعزيز ثقة العملاء بما يوفره مطار الشارقة. وسيسهم هذا الإطلاق الجديد في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز دولي للسياحة والثقافة والأعمال، وجذب مزيد من السياح القادمين من كازاخستان إلى الإمارة".

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