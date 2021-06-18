«طيران الإمارات» تستعيد 90% من شبكتها ما قبل الجائحة نهاية يوليو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة طيران الإمارات أنها تواصل تكثيف عملياتها، وتوسيع خدماتها عبر شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر خلال فصل الصيف، مع تخفيف القيود المفروضة على المسافرين، موضحة أنها تخدم حالياً 115 وجهة عالمية للركاب، لكنها مع نهاية يوليو المقبل، ستكون قد استعادت نحو 90% من شبكتها ما قبل الجائحة، وتشغل 880 رحلة أسبوعياً إلى 124 مدينة.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنها ستستأنف خدماتها في يوليو إلى سبع مدن، هي: فينيسيا (البندقية) في الأول من يوليو، بوكيت ونيس وأورلاندو ومكسيكو سيتي في الثاني من يوليو، وليون في التاسع من يوليو، ومالطا في 14 يوليو، فضلاً عن إطلاق خدمة جديدة إلى ميامي، ثاني أكبر مدن ولاية فلوريدا الأميركية وواحدة من أشهر وجهات العطلات في العالم، اعتباراً من 22 يوليو.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «ملتزمون بالمحافظة على التواصل بين دبي ومجتمع الأعمال ودول العالم، ونعمل على إعادة بناء شبكتنا وتأمين الوصول إلى مزيد من الوجهات، بالتعاون مع مختلف السلطات والجهات ذات الصلة».

وأضاف سموه: «شجعتنا التطورات الأخيرة التي تتمثل في إقدام كثير من دول العالم على طي الصفحة، وإعادة فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، ونحن نلمس اليوم دلائل قوية على الطلب في أي وجهة تعلن تخفيف القيود».

وذكر سموه أن «(طيران الإمارات) تعمل بالتنسيق مع مختلف خدمات الطيران لاغتنام فرص تنمية وجودنا، وتزويد عملائنا بخيارات أوسع للوصول بأمان إلى الوجهات التي يتوقون لزيارتها هذا الصيف، وتوفير أفضل سبل الراحة والخدمات لهم».

إلى ذلك، تعمل «طيران الإمارات» على تعزيز شبكة الخطوط التي تخدمها بطائرات «A380» لتعمل خلال الصيف إلى 15 مدينة بأكثر من 129 رحلة أسبوعياً. وتخطط الناقلة لتشغيل أكثر من 30 طائرة «A380» لتعزيز أسطولها العامل من طائرات الـ«بوينغ 777»، البالغ عددها 151 طائرة.

الناقلة تستأنف رحلاتها إلى 6 وجهات بما فيها ميامي خلال يوليو.

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