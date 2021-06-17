%10 نمواً في السعة المقعدية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، سجلت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى نحو 10.1% على أساس أسبوعي، بداية من يوم 14 يونيو 2021، ليصل إجمالي السعة المقعدية، خلال الأسبوع الجاري، إلى 614 ألفاً و924 مقعداً.

وكشفت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عن أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة، سجلت زيادة على أساس أسبوعي تعادل 56 ألفاً و299 مقعداً، وذلك مقارنة بحجم سعة مقعدية وصلت 558 ألفاً و625 مقعداً، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المؤسسة، في بياناتها الأسبوعية التي أصدرتها أخيراً، أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة خلال الأسابيع الماضية، في ظل تشغيل الرحلات لعدد من الوجهات الدولية.

وأضافت أن السوق الإماراتية تستحوذ على 23.5% من إجمالي حجم السعة المقعدية، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة، مشيراً إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل مليونين و619 ألفاً و581 مقعداً خلال الأسبوع الجاري.

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