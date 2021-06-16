"غرفة أبوظبي" تبحث مع السفير العماني مجالات التعاون التجاري والاقتصادي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبل رئيس غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني بن مرشد الرميثي، في مكتبه بمقر الغرفة، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وذلك بحضور مدير عام "غرفة أبوظبي"، محمد هلال المهيري، ونائب مدير عام الغرفة، عبدالله غرير القبيسي.

وأكد الرميثي، خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية العمانية، والتي تمثل نموذجاً متفرداً على مختلف الأصعدة، وذلك انطلاقاً من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة التي تزداد رسوخاً وتأصلاً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تدفع لمزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.



وشدد على استعداد "غرفة أبوظبي" لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل على مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والعمانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد البوسعيدي بترحيب الغرفة، واهتمامها بتقديم الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى كلا الجانبين، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وقدم المهيري، شرحاً موجزاً عن "غرفة أبوظبي" والخدمات المختلفة التي تقدمها للأعضاء، وكذلك شبكة العلاقات الدولية الواسعة التي تمتلكها الغرفة ودورها في ربط المستثمرين ورجال الأعمال من الخارج مع قطاع الأعمال في أبوظبي، موضحاً كم المزايا والمحفزات التي توفرها بيئة الأعمال الجاذبة في إمارة أبوظبي، ما جعلها الوجهة الاستثمارية الأمثل في كثير من المؤشرات التنافسية العالمية.

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