65% من قراء "الإمارات اليوم" يجدون فروقات سعرية بين التسوق عبر الانترنت والتسوق التقليدي

المصدر: ديما منصور - دبي

أجرت صحيفة الإمارات اليوم على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، وانستغرام"، استطلاعا للرأي، سألت من خلاله قراءها عما إذا كانوا يجدون فروقات سعرية عند شراء احتياجاتهم من المواقع الالكترونية "الأونلاين" عن شرائها من مراكز التسوق التجارية التقليدية.

وعلى "تويتر"، بلغت نسبة القراء الذين يجدون فرقا بالأسعار بين المنتجات على المواقع الالكترونية والمنتجات في مراكز التسوق التجارية، 65.4%، فيما بلغت نسبة القراءة الذين أجابو بـ "أحيانا، وببعض المنتجات"، 25.6%، لتكون بذلك نسبة من لا يجد أية فروقات سعرية بين المنتجات 9%.

وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر من القراء أكدت أن المنتجات على المواقع الالكترونية تتمتع بأسعار أقل من المنتجات في مراكز التسوق، إلا أنهم فضلوا، بغالبيتهم، الشراء التقليدي لأسباب عدة، منها توافر العنصر الملموس للمنتج والحصول عليه بشكل مباشر بعد اتمام عملية الدفع، وتوفير تكالف الشحن، وإمكانية التجريب وغيرها.

التسوق التقليدي أضمن:

من جانبه، وجد المتابع، شادي غريب، على "فيسبوك"، أنه وعلى الرغم من توافر السلع بأسعار أقل على مواقع الشراء الالكترونية، إلا أن هذه العملية تعتمد على "الحظ"، وأن الشراء من مراكز التسوق التقليدية يبقى أضمن بكثير، فقال: "في المواقع الإلكترونية السلع تكون ارخص ولكن مراكز التسوق أضمن، فالشراء من المواقع الالكترونية يعتمد على الحظ، فقد تكون السلعة حسب الوصف وجيدة او تكون عكس مواصفاتها وجودتها رديئة..فلكلٍ ميزته".

وقال المتابع اياد زين: "أن لا اؤمن بالشراء من الانترنت.. أفضل مراكز التسوق.. هي اغلي في السعر لكنك تستطيع من خلالها الحكم على السلعة".

عدم تطابق المنتج مع صورة العرض على "الأونلاين":

كما شارك المتابع محمد عامر، على "انستغرام"، برأيه، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تفتقر أحيانا إلى الجودة وعدم تطابق المنتج مع صورة العرض لما يتم من تعديلات على كل الصور التي تنشر لمنتجات "الأونلاين"، وإلى البطئ في تسليم الطلبيات نظرا لبحث المواقع الالكترونية عن شركات التوصيل الأقل تكلفة، فقال: "التجارة الإلكترونية تفتقر الجودة و عدم تطابق المنتج مع صورة العرض لأن الصورة يتم تعديلها و تكبير حجمها للتوضيح وهذا ما لا يعلمه الكثير، كما أن سلامة المنتج من التلف و خاصة المواد الغذائية و مواد التجميل و المواد الحساسة بشكل عام غير مضمونة على مراكز التسوق الالكتروني، وبرأيي انها بحاجة إلى تطوير في عملية النقل والتسليم والوقت وضمان الاسترداد.. كبرى مواقع التسوق الالكتروني تتعاون مع شركات التوصيل الأقل كلفة بما أن سعر التوصيل على العميل ولكن هناك شركات توصيل تقدم الخدمة بنصف السعر المدفوع والمستفيد هو موقع التسويق".

وقال المتابع بلال القيسي: "اكيد الشراء من ارض الوقع أفضل لانك تشاهد المنتج بنفسك، لكن اونلاين عندما تطلب منتج يأتيك منتج ثاني غير الذي طلبته".

التوفر الفوري للمنتج عند التسوق التقليدي:

ووجد بعض القراء أن من أحد ميزات التسوق التقليدي، من مراكز التسوق، هو توفر المنتج بشكل مباشر، بمجرد أن يدفع المستهلك ثمن ما قام باختياره، دون الحاجة إلى انتظاره بالأيام، وأحيانا بالاسابيع كما في التسوق عبر الإنترنت"، إضافة إلى إمكانية التحدث مع البائع وسؤاله بشكل مباشر عن أي استفسار يخص المنتج.

فقال أحد المتابعين على "انستغرام" :" ما يميز التسوق من المراكز التجارية عن التسوق من الانترنت، هو إمكانية الحصول على المنتج مباشرة دون الحاجة للانتظار كما هو الحال عند الطلب "اونلاين".

وقالت متابعة أخرى: "في التسوق من المراكز التجارية تجد العناية المباشرة من البائع وإمكانية التحدث إليه فوراً للحصول على نصائح أو إجابات لكل مايحتاج المتسوق لمعرفته عن المنتج".

خصومات أكثر على المتاجر الالكترونية:

من جهتهم أيد متابعون الشراء عن طريق الانترنت، لأسباب عدة، منها توافر خصومات أكبر في مواقع البيع الالكترونية، ووجود فروقات سعرية بين الشراء "أونلاين" والشراء عبر مراكز التسوق التقليدية، إضافة إلى سهولة التسوق طيلة أيام الأسبوع، وتوفير الوقت والجهد الذي يحتاجه الذهاب إلى "المولات".

وقالت المتابعة فرح مايا على "فيسبوك": "هناك تفاوت بالاسعار بالتأكيد.. كما ان ايجاد السلع على الموقع الالكتروني اسهل".

كما قالت المتابعة ميساء: "طبعا عند مقارنة الأسعار نجد أن الأونلاين أرخص وأسهل بالتسوق، وفيها توفير للوقت".

مواقع التسوق الالكترونية تتيح الاستفادة من "رمز الخصم"

وأكدت المتابعة عائشة على أن خصومات المواقع الالكترونية، إضافة إلى ميزة الاستفادة من "رمز الخصم"، في بعض الأحيان، يجعل من سعر السعلة أقل منها في مراكز التسوق التقليدية، فقالت: "الاون لاين افضل لانه فيه خصومات اكثر من الأسواق التقليدية.. كما أن الاغراض بعد كود الخصم تكون ارخص".

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