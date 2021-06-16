«ديوا» تدعو المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حثّت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) متعامليها على إجراء فحوص دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم، للكشف عن أي تسريبات محتملة في التمديدات والمسارعة إلى إصلاحها، واستبدال التوصيلات القديمة بالكامل في حال دعت الحاجة لذلك.

ودعت الهيئة المتعاملين في بيان، أمس، إلى استخدام خدماتها الذكية المتوافرة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لرصد تسريبات المياه فور حدوثها، منها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، ومبادرة «الحياة الذكية»، التي تتضمن العديد من الخصائص الذكية، والتي تتيح مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً ورقمياً.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي «10X» لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ومبادرة «دبي الذكية»، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

كما أكد حرص الهيئة على تقديم إمدادات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والاستدامة.

من جانبها، أكدت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، خولة المهيري، أن الهيئة تعمل على تمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وإشراكهم في الجهود الهادفة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل دبي المدينة الأكثر استدامة عبر ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

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