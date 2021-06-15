«ديوا» تدشّن 438 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 438 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2021، مشيرة الى أن المحطات الجديدة تركزت في مناطق «مرسى دبي»، و«أم نهد 3» و«اليفرة 2» و«القصيص الصناعية 5».

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأن العمل في تلك المحطات، تضمّن أكثر من 221 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات، بفضل اتباع الهيئة لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من جائحة «كورونا». وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز البنية التحتية المتطورة والمرافق الخدمية في إمارة دبي وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

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