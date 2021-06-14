انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في دبي 2.8% خلال مايو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي، بنسبة 2.8% الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2020، وذلك نتيجة تراجع أسعار خمسة أقسام سلعية.

وكشف مركز دبي للإحصاء، في تقرير أصدره أمس، أن أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، انخفضت بنسبة 8.42%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.40 نقاط، فيما انخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.7%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.51 نقطة، كما تراجعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.87%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، في حين انخفضت أسعار قسم التبغ بنسبة 0.55%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.

ارتفاع

في المقابل، بيّن التقرير أن أسعار كل من قسم النقل ارتفعت بنسبة 9.33%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.96 نقطة، إضافة إلى ارتفاع أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.9%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، فضلاً عن ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.07%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة.

وأضاف أن أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة زادت بنسبة 0.35%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، كما زادت أسعار قسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.34%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، علاوة على ارتفاع أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.22%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.14%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة.

المؤشر الشهري

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في دبي، خلال مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، بنسبة 0.05%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.77% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.11%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.90%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.20%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.32%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم، وقسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

• أسعار قسم «السكن والمياه والكهرباء» انخفضت 8.42%.

• أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفعت 1.07%.

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