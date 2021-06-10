«أبوظبي للاستثمار» يمنح 10 ملايين درهم للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71» عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحلها التأسيسية، من أجل تنمية فرقها وتوسيع نطاق أعمالها.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لبرنامج Hub71 الجديد: «المتميزون» The Outliers الذي يتيح للشركات الناشئة حول العالم التعاون مع أبرز المؤسسات والهيئات الحكومية في أبوظبي، لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجهها، في ما يمكن للشركات الناشئة على مستوى العالم، التقدم للانضمام إلى البرنامج، ضمن مهلة تنتهي في الأول من يوليو 2021.

وأضاف البيان أن «Hub71» ومكتب أبوظبي للاستثمار استضافا يوماً تجريبياً لشركات «Hub71» الحالية، لتقديم طلبات، من أجل الحصول على منح نقدية من المكتب تسهم في تسريع نموها، لافتاً إلى أنه جرى اختيار 10 شركات ناشئة لتلقّي منح تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم (2.7 ملايين دولار) لتسريع تطوير حلولها المبتكرة، وذلك عقب عملية فرز وتدقيق أجرتها لجنة استثمارية تضم أعضاء من الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«Hub71» ورئيس المشاريع والنموّ في شركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم عجمي، الالتزام بدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، من خلال توفير شبكة من الشركاء الذين يدعمون مهمة المنظومة ويسعون إلى تسهيل الوصول إلى التمويل والمنح.

وأضاف: «يتيح برنامج The Outliers للشركات التي تقدم منتجات مثبتة الفاعلية، التعاون مع شركائنا من المؤسسات والجهات الحكومية لمساعدتها على دمج الابتكار في نماذج أعمالها. واليوم، أمام هذه الشركات فرصة للتقدم بطلب المشاركة في البرنامج، والحصول على دعم المؤسسات القوية التي ترغب في مساعدتها على تطوير مفاهيم مستدامة. وتسلط مثل هذه المبادرات الضوء على فوائد الشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص، التي تمتاز بها بيئة أبوظبي الفريدة».

من جهته، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، إن «الشركات الناشئة تعتبر أساسية لاقتصاد أبوظبي، لناحية الفوائد الاقتصادية التي تأتي بها، والطموحات والأفكار الجريئة التي تضيفها إلى منظومة الأعمال».

وأضاف: «تؤدي الحكومة دوراً مهماً في توفير بيئة تلقى فيها الشركات الدعم اللازم لتحقيق النجاح. ونعمل كذلك في مكتب أبوظبي للاستثمار على استثمار أكبر قدر من الموارد وبذل كل الجهود، لمساعدة الشركات الناشئة المبتكرة على التوسّع انطلاقاً من أبوظبي.

«المتميزون»

يعتبر برنامج The Outliers مبادرة سنوية تقودها «Hub71»، بالشراكة مع أبرز المؤسسات والشركاء الحكوميين، من أجل معالجة التحديات التشغيلية التي تعترضهم، وتهدف إلى تسريع وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال وتعزيز سوق أبوظبي. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار ضمن المؤسسات التي تسعى إلى التعاون مع الشركات الناشئة، والاستثمار في الأفكار الرائدة التي يطرحها المؤسسون، من أجل تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.

وحددت شركات من «ماستركارد»، و«الاتحاد للطيران»، و«تاليس»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ودائرة الصحة - أبوظبي، المشكلات التي تواجهها، وستتعاون مباشرةً مع روّاد الأعمال لتقديم مفاهيم قابلة للتسويق. وستحصل الشركات الناجحة على تمويل يصل إلى 100 ألف درهم (27 ألف دولار) وعلى مزايا أخرى، إضافة إلى عقود شراكة وفرصة الانضمام إلى مجتمع «Hub71» للاستفادة من الحوافز التي يقدمها، ومن برامج القيمة المضافة وشبكة الشركاء العالميين التي يمتاز بها.

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