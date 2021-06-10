924 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 924 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 276 مبايعة بقيمة 641.1 مليون درهم، منها 43 مبايعة لأراضٍ بقيمة 167.88 مليون درهم، و233 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 473.22 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 219.95 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل سبع هبات بقيمة 63.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، فيما تصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، بينما تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 26 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

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