%72 من شركات الطيران تستأنف عملياتها في «دبي الدولي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، بلغ 150 وجهة، تشغلها 58 شركة ناقلة جوية وطنية ودولية.

ووفقاً لأحدث بيانات للمؤسسة، رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن «دبي الدولي» يخدم في الوقت الراهن 63% من الوجهات في 89% من البلدان، ويتعامل مع 72% من شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19».

نقل الركاب

وتشمل تلك البيانات، شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب فقط، باستثناء شركات الشحن الجوي، وتستند الأرقام إلى أحدث البيانات المتغيرة، بما في ذلك توقف الرحلات إلى بعض الوجهات بسبب قيود السفر التي فرضتها الجائحة.

وكانت شركة «طيران كندا»، استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي مع وصول أول رحلة لها من تورنتو في الثاني من يونيو.

زيادة مستمرة

ومع مواصلة الناقلات الجوية الدولية، استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، زيادة مستمرة في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، حيث استأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية، فيما أعلنت الناقلة أخيراً أنها تخطط لاستعادة 70% من طاقتها الاستيعابية حتى شتاء 2021، فيما أعلنت «فلاي دبي» إطلاقها مزيداً من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 85 وجهة، وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة خلال الفترة المقبلة.

رحلات ربط

وتوفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، المحيط الهندي، اليابان، جنوب آسيا، والولايات المتحدة.

أكبر مطار

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، حافظ على مركزه أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال عام 2020، وذلك للعام السابع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

وجهات جديدة

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أنها ستطلق خدمة جديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية، اعتباراً من 22 يوليو 2021، وبذلك ستغطي الناقلة 12 مدينة في الولايات المتحدة.

كما أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمتها إلى جزيرة بوكيت بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل. من جهتها، أفادت شركة «فلاي دبي»، بأنها ستستأنف عملياتها إلى نابولي في إيطاليا اعتباراً من الأول من يوليو. وأعلنت الناقلة عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين في اليونان، هما ميكونوس وسانتوريني، في الفترة بين 18 يونيو و29 سبتمبر.

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