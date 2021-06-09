558.6 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال 558.6 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في السابع من يونيو 2021، مقابل نحو 567.7 ألف مقعد في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل خلال الأسبوع الجاري نحو 2.5 مليون مقعد، بنسبة نمو 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 23% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وبيّنت أن شركات الطيران في الإمارات شغّلت في الإجمال 2.49 مليون مقعد في ديسمبر الماضي، و2.57 مليون مقعد خلال يناير 2021، و2.35 مليون مقعد في فبراير، لتصل إلى 2.7 مليون في إبريل، ونحو 2.6 مليون في مايو الماضي، فيما بلغ معدل النمو في السعة المقعدية نحو 190% الأسبوع الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي بدأ في الثامن من يونيو 2020.

عالمياً، أظهرت بيانات «أو إيه جي» أن الأسبوع الماضي شهد أسرع نمو في السعة منذ يناير 2020، وازدادت السعة العالمية خلال الأسبوع الجاري بنحو 460 ألف مقعد، أو 0.7% مقارنة بالأسبوع السابق.

أما بالنسبة إلى شهر يونيو الجاري، فقد قلصت شركات الطيران طاقتها الاستيعابية مع إزالة نحو 6.7 ملايين مقعد إضافي، موضحة أن الدلائل تشير إلى أن موسم الصيف لن يوفر العائدات اللازمة التي كانت شركات الطيران تأملها، وستنعكس عواقب ذلك على موسم الشتاء، إذ ستؤدي إلى كبح أي انتعاش أكبر.

وأضافت أن السعة العالمية لاتزال أقل بنحو 36% من مستويات ما قبل الوباء، و41% أقل مقارنة بالأسبوع ذاته من عام 2019، عندما كان عدد المقاعد يصل إلى 115 مليون مقعد، في وقت لاتزال فيه سبع أسواق إقليمية عند أقل من نصف مستواها مقارنة بيونيو 2019.

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