«رأس الخيمة الوطني» يقدم للشركات الصغيرة تمويلاً حتى 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني، حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى دعم مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها، عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، وقّعا مذكرة التفاهم.

وقال النقبي: «نسعى إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، ما يعزز جهود تحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

بدوره، قال إنجلاند إن «الاتفاقية تتماشى مع التزام البنك بتحسين وتعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

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