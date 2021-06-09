«إينوك» و«دناتا» تجددان شراكتهما الممتدة منذ 25 عاماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك» وشركة «دناتا» عن تجديد شراكتهما الممتدة على مدار أكثر من 25 عاماً، حيث تواصل المجموعة من خلالها توفير الزيوت ومواد التشحيم لأسطول «دناتا» الأرضي، الذي يضم 6000 من المركبات والمعدات.

وأفادت «إينوك» في بيان، أمس، بأنها تواصل عبر محفظة منتجاتها الواسعة، توفير زيوت محركات الديزل والبنزين لجميع المعدات والمركبات التابعة لـ«دناتا» في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يأتي تجديد الشراكة مع (دناتا) ليؤكد من جديد ثقتها المطلقة بكفاءة وجودة منتجاتنا، وسنواصل بالتأكيد دعم نجاح هذه الشراكة وازدهار عملياتها، عبر تزويد (دناتا) بالمنتجات المطابقة لأرقى معايير السلامة والجودة العالمية»

من جهته، قال نائب الرئيس الأول لخدمات خطوط الطيران - دبي في «دناتا»، جعفر داود، إنه «مع ما يزيد على 8000 من الأصول العاملة في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، تمثّل الصيانة أساساً جوهرياً لتحقيق السلامة في عملياتنا».

وأكد أهمية التعاون الجديد مع «إينوك»، مشيراً إلى أنه «يأتي ليشكل استمراراً لشراكة راسخة في توريد أجود أنواع الزيوت ومواد التشحيم، ويتيح لنا التعاون مع خبراء (إينوك) المتخصصين، لتوزيع واختبار وفحص زيوت التشحيم عبر مرافق الصيانة الثمانية لدينا، الأمر الذي يساعدنا على التطوير المستمر لخطط الصيانة التي تركز على الموثوقية الأكثر فعالية وكفاءة».

يشار إلى أن «إينوك» توفر مجموعة متنوعة من زيوت ومواد التشحيم المصممة للاستخدام في العديد من القطاعات، بما فيها السيارات، والقطاع الصناعي، والقطاع البحري، والمحركات الثقيلة التي تعمل بالديزل، والاستخدامات التجارية.

• «إينوك» توفر زيوت المحركات للمعدات والمركبات التابعة لـ «دناتا».

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