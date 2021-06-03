«فلاي دبي» تشغل 3 رحلات أسبوعية إلى نابولي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران، عن استئناف عملياتها إلى مدينة نابولي في إيطاليا، اعتباراً من الأول من يوليو وبواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، ما يوفر خيارات أوسع للمسافرين من دولة الإمارات خلال الصيف.

وأضافت أنها ستزيد عدد رحلاتها إلى نابولي إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من أغسطس.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنه تم إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين إيطاليا والإمارات، لتمكين المسافرين من السفر بين البلدين مع قيود أقل، موضحة أنه يتوجب على المسافرين إحضار نتيجة اختبار «كوفيد-19» سلبية قبل 48 ساعة من مغادرة الإمارات، فيما سيطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين، عند الوصول إلى إيطاليا، إجراء اختبار للأجسام المضادة.

وبحسب «فلاي دبي»، ستكون الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، وستعمل من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى نابولي من 8420 درهماً، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2360 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله: «يسعدنا أن نرى المزيد من الدول تفتح أبوابها على السياحة الآمنة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسريع الانتعاش وتعزيز السفر خلال الصيف»، معتبراً ذلك علامة جيدة على عودة الثقة في السفر.

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن الناقلة تقدم لمسافريها خيارات سفر مريحة إلى بعض أشهر أماكن العطلات في أوروبا، لافتاً إلى أن «فلاي دبي» جعلت هذه الوجهات الأوروبية أكثر سهولة بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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