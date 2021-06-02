"فلاي دبي" تشغل ثلاث رحلات أسبوعية إلى نابولي اعتبارا من أول يوليو

المصدر: دبي - وام

أعلنت فلاي دبي اليوم عن استئناف عملياتها إلى نابولي في إيطاليا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبواقع ثلاث رحلات اسبوعيا إلى مطار نابولي الدولي "NAP" مما يوفر خيارات اوسع للمسافرين من الإمارات هذا الصيف.

وتم إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين إيطاليا ودول الإمارات لتمكين المسافرين من السفر بين البلدين مع قيود أقل ويتوجب على المسافرين احضار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية قبل 48 ساعة من مغادرة الإمارات.

وعند الوصول إلى إيطاليا سيطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن عامين إجراء اختبار للاجسام المضادة ويعد ممر السفر الآمن مع إيطاليا هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات بما فيها اتفاقيات مع البحرين واليونان وصربيا.

وستزيد فلاي دبي عدد رحلاتها إلى نابولي إلى أربع رحلات أسبوعيا اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

وستبدأ الناقلة رحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و24 يونيو الجاري على التوالي كما ستطلق رحلاتها إلى شرم الشيخ في مصر اعتبارا من 15 يونيو الجاري والجزيرتين اليونانيتين سانتوريني وميكونوس اعتبارا من 18 يونيو الجاري كما ستعيد فلاي دبي تشغيل عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارا من 25 يونيو الجاري وتوفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة عند الوصول للمطار.

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