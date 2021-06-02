«المطارات العالمي»: إعادة فتح حركة المرور بين الإمارات وإيطاليا أفضل آلية لدعم تعافي القطاع

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

رحّب مجلس المطارات العالمي، بقرار دولة الإمارات والسلطات الإيطالية بإعادة فتح حركة المرور بشكل آمن لجميع المسافرين بين البلدين وإزالة شرط الحجر الصحي، مشيراً إلى أنه ستتم حماية سلامة الركاب من خلال تطبيق بروتوكول السفر والصحة الذي تم تنفيذه بنجاح بالفعل من قبل المطارات في إيطاليا والولايات المتحدة.

وقال المجلس في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن الاتفاقية الجديدة بين الجانبين هي أفضل ممارسة لدعم تعافي القطاع، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد اتفاقيات ممرات السفر الآمنة الأخيرة التي أبرمتها دولة الإمارات مع البحرين واليونان وصربيا وسيشل.

وأضاف أن «هذه خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء العالمي وستمنح المسافرين من الإمارات إلى أوروبا الفرصة للتخطيط لرحلات طال انتظارها إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم»، لافتاً إلى أن القرار يوضح الثقة التي يتمتع بها كلا البلدين في نهجهما للتغلب على آثار جائحة «كوفيد-19»، وهو أحد أهم ممرات السفر الثنائية التي تعتبر حيوية لإعادة تشغيل السفر.

وبين المجلس أنه بموجب الاتفاقية، فإن جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات جوية من دولة الإمارات إلى المطارات الإيطالية (روما، فيوميتشينو، ميلانو، مالبينسا، فينيسيا، ماركو بولو) يمكنهم السفر إلى إيطاليا لجميع الأغراض.

ولفت إلى أن السفر سيتطلب نتيجة فحص سلبية لاختبار «كوفيد-19» الذي يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من مغادرة رحلتهم من دولة الإمارات.

• القرار يؤكد الثقة التي يتمتع بها البلدان في نهجهما للتغلب على آثار جائحة «كوفيد-19».

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