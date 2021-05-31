دبي استقطبت 1.67 مليون سائح من هذه الدول منذ بداية 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة"، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 1.67 مليون سائح دولي، منهم نحو 410 آلاف سائح خلال أبريل الماضي فقط.

وأوضحت البيانات أن الهند جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2021، مسجلة أكثر من 390 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 144 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من فرنسا نحو 62 ألف زائر، لتأتي بعدها أميركا التي حلت في المركز الرابع بـ54 ألف زائر.

بدورها، سجلت باكستان نحو 51 ألف زائر، وحلت في المركز الخامس، تلتها مصر في المركز السادس بنحو 49 ألف زائر أيضاً، ثم المملكة المتحدة التي سجلت 46 ألف زائر، مقابل نحو 45 ألفاً من أوكرانيا، و43 ألفاً و42 ألفاً من كازاخستان وألمانيا على التوالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news