اعتباراً من يونيو 2021.. «الحبتور» تفتح فنادقها لتدريب المواطنين على العمل في القطاع الفندقي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

دعا مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، المواطنين الإماراتيين، إلى الانخراط بالعمل في القطاع السياحي والفندقي.

وقال الحبتور في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أدعو أبناءنا وبناتنا في الإمارات من كل المستويات العلمية إلى التدرب في الفنادق».

وأضاف: «نحن على استعداد كامل في (مجموعة الحبتور) لاستثمار الوقت والمال لتدريبهم في كل مجالات القطاع الفندقي، وتنمية مهاراتهم، ليكونوا رواد القطاع السياحي المهم في اقتصادنا».

وذكر أن جميع فنادق المجموعة مفتوحة أمام المواطنين، بغرض تدريبهم في جميع الأقسام، موضحاً أنه يمكن للراغبين، التقدم بطلبات إلى المجموعة، اعتباراً من يونيو المقبل.

يشار إلى أن محفظة «مجموعة الحبتور» الخاصة بالضيافة تضم 14 فندقاً موزعة بين الإمارات وأسواق دولية.

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