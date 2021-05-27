إنطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بدبي

المصدر: دبي - وام

انطلقت اليوم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لتقدم للمتسوقين فرصة الاستمتاع بعروض ترويجية رائعة وتخفيضات تصل إلى 90 بالمائة على تشكيلة واسعة من المنتجات.

ورحبت متاجر التجزئة ومراكز التسوق المعروفة في دبي بالمتسوقين مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وذلك للاستفادة من العروض الترويجية الكبرى التي تستمر لمدة 72 ساعة.

وينطلق الموسم الصيفي في دبي مع الدورة الأولى من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لهذا العام والتي تقام بمعدل مرتين سنويا حيث تقدم تخفيضات هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية محلية وعالمية مفضلة للمتسوقين.

وينظم فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، و تستمر حتى 29 مايو الجاري.. وتلتزم مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والفروع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات المهمة للصحة والسلامة والتي تشمل تطبيق التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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