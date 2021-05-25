"فلاي دبي": 5 وجهات سياحية للمواطنين والمقيمين بدون تأشيرة مسبقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة "فلاي دبي"، بأنها أطلقت عروضاً سعرية على باقات السفر إلى خمس وجهات سياحية خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى وجهات "تيرانا" في ألبانيا و"باتومي"، و"تبليسي" في جورجيا، إضافة إلى جزر المالديف ومدينة "تيفات" في الجبل الأسود.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي، أن أسعار تذاكر الطيران إلى تلك الوجهات تبدأ من 885 درهماً.

وأرفقت الشركة قائمة بالشروط والأحكام الخاصة بحجوزات التذاكر وباقات العطلات إلى هذه الوجهات.

وكانت "فلاي دبي" أعلنت خلال الفترة الأخيرة تسير رحلات موسمية إلى وجهات صيفية عدة في إطار توسيع خيارات السفر وقضاء العطلات أمام الراغبين بالسفر.

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