"‏طيران الإمارات": تمديد تعليق الرحلات من الهند حتى 14 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة طيران الإمارات إنها مددت تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 14 يونيو المقبل.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الشبكي، أنه لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات، مشيرة إلى أن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وأوضحت أنه على المتعاملين المتأثرين بهذه القيود الاتصال بوكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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