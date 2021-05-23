قصة برج.. «الأميرة».. ناطحة سحاب بارتفاع 414 متراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكون برج «الأميرة» من 101 طابق بارتفاع يبلغ 414 متراً، وهو برج سكني وناطحة سحاب، يقع في منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا». يضم البرج 763 وحدة سكنية، و957 موقفاً للسيارات تحت مستوى سطح الأرض (موزعة على ستة طوابق)، وثمانية منافذ بيع بالتجزئة.

تم الانتهاء من بناء البرج في سبتمبر 2012، كما تمت إضافة البرج في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، في مايو 2012، حيث إنه أنشئ في «مرسى دبي» كأطول مبنى سكني بالعالم في ذلك الوقت.

يعد البرج أيقونة بين العديد من أيقونات دبي المعمارية، ويحتل مساحة أرض تبلغ 37 ألفاً و410 أقدام مربعة، مع أكثر من 700 شقة فاخرة تتنوع بين غرفة وغرفتين، وثلاث وأربع غرف، فضلاً عن شقق علوية بإطلالة على «نخلة جميرا»، كما يضم البرج مرافق رياضية واستجمامية، وموقفاً للسيارات، وقاعات للبلياردو وتنس الطاولة، ومناطق داخلية وخارجية للعب الأطفال. تُتوج البرج قبة مستديرة تعلوها سارية يبلغ وزنها 110 أطنان من الألمنيوم والفولاذ، كما يحيط بالبرج عدد من الفنادق من فئة خمس نجوم، ومنتجعات شاطئية ومطاعم فاخرة.

ويتميز موقع البرج بقربه من العديد من المعالم الشهيرة، مثل مراكز تسوق «مول الإمارات»، و«مارينا مول»، و«ابن بطوطة مول».

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