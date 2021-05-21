«دناتا» توسع عمليات الشحن في مطار سيدني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «دناتا» عقد إيجار لمدة خمس سنوات مع مطار سيدني، لتوسيع مرفق الشحن الحالي في محطة الشحن الجوي الدولية، بإضافة 4800 متر مربع إلى المرافق الحالية.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، سيضم المرفق الموسّع، البالغة مساحته 16 ألفاً و300 متر مربع المتصل مباشرة مع ساحة وقوف الطائرات، عدداً أكبر من منصّات التحميل والتنزيل، إضافة إلى زيادة قدرة المناولة والإنتاجية.

وسيجري نصب رافعة إضافية بحلول منتصف عام 2021، لتعزّز عمل الرافعة العاملة حالياً.

وقال المدير التنفيذي لـ«دناتا أستراليا»، بريت فولر: «نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية والمعدات لتقديم خدمات ذات مستوى، وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة لعملائنا، حيث يوفر هذا التوسع لنا فوائد استراتيجية وتشغيلية لدعم النمو المستمر في حجم الشحن نتيجة ارتفاع الطلب من العملاء».

وتدير «دناتا» في أستراليا ست محطات شحن في سيدني وأديليد وبريسبن وداروين وملبورن وبيرث، وتتعامل مع نحو 300 ألف طن سنوياً عبر البلاد لأكثر من 20 من عملائها من الناقلات الجوية.

كما تدير «دناتا» مرافق شحن مبرّدة في مطاري سيدني وملبورن، إذ صممت هذه المرافق، لضمان المرونة وتلبية مختلف المتطلبات، ما يتيح لفرق «دناتا» تقديم حلول لا تضاهى للتحكم في درجة الحرارة والتخزين لعملائها من الناقلات الجوية. كما تستخدم حاويات مبرّدة في كلا المطارين، ما يضمن أعلى مستويات الجودة في إدارة سلسلة التوريد عند التعامل مع البضائع الحساسة لدرجة الحرارة.

وكانت «دناتا» استثمرت خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير في البنية التحتية والمعدات والتدريب، لتوفير حلول مبتكرة للسوق الأسترالية.

• المرفق الموسّع يضم عدداً أكبر من منصّات التحميل والتنزيل.

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