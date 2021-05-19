590 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال أكثر من 590 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 17 مايو الجاري.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة 237%، مقارنة بالأسبوع المقابل من مايو 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد-19».

وذكرت على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي أمس، أن شركات الطيران شغلت نحو 2.65 مليون مقعد على الرحلات الجوية في المطارات الإماراتية خلال مارس 2021، ليرتفع العدد إلى 2.73 مليون مقعد خلال أبريل.

ولفتت إلى أن شركات الطيران تمكنت خلال أبريل 2019 من تشغيل نحو 5.8 ملايين مقعد، ليتراجع العدد إلى نحو مليون مقعد في الشهر ذاته من العام 2020 بسبب الجائحة، وترتفع مجدداً خلال أبريل 2021 إلى 2.73 مليون مقعد.

وكشفت بيانات للمؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل نحو 2.49 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري الذي بدأ في 17 مايو الجاري، مقارنة بنحو 2.43 مليون مقعد في الأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 24% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وأضافت «أو إيه جي» أن قدرة خطوط الطيران عالمياً وصلت إلى 64.1 مليون مقعد الأسبوع الجاري، بزيادة تبلغ مليوني مقعد إضافي، معتبرة ذلك أمراً مشجعاً.

ولفتت إلى أن إجمالي سعة مقاعد شركات الطيران لشهر مايو 2021 يبلغ حالياً 283 مليون مقعد، مع إزالة أربعة ملايين مقعد أخرى من قبل شركات الطيران في الأيام السبعة المتبقية من الشهر.

وأوضحت أنه تم إلغاء 9.5 ملايين مقعد إضافي لشهر يونيو2021، ما يشير إلى أن شركات الطيران ربما أصبحت قلقة بشكل متزايد من أن عمليات الإغلاق والحجر الصحي ستؤثر على النصف الثاني من العام.

وأضافت أن أوروبا الغربية هي السوق الإقليمية الأسرع على أساس أسبوعي، بمعدل نمو بلغ 25%.

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