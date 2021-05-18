12.4 ألف رخصة تجارية بمنطقة القوز في دبي

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفاد تقرير لاقتصادية دبي بأن عدد الشركات التي تعمل بمنطقة القوز في دبي بلغ، حتى الآن، نحو 12 ألفاً و437 شركة فعّالة.

وأظهر التقرير، الذي أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن الشركات الفعالة العاملة في منطقة القوز امتازت بتنوعها بحسب فئة الرخصة، إذ جاء في مقدمتها الشركات التجارية بإجمالي 9074 رخصة بنسبة بلغت 73% من إجمالي الرخص، ثم «المهنية» بـ2467 رخصة بنسبة 20%، لافتاً إلى أن بقية النسب توزعت على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وأوضح التقرير أن معدل توزيع تلك الرخص الفعالة في منطقة القوز - بحسب أعلى ثلاث مناطق فرعية، هي: «القوز الثالثة» و«القوز الأولى» و«القوز الصناعية الثانية» - مثّل نحو 59% من إجمالي عدد الشركات الفعالة في منطقة القوز.

الشكل القانوني

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرُخص الفاعلة في منطقة القوز، جاءت رُخص «المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة» أولاً بنسبة 68%، تليها «المؤسسات الفردية» بنسبة 21%، ثم «أعمال مدنية» بنسبة 6%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م)، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/‏‏‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة، شركات مساهمة خاصة، توصية بسيطة، ومواقع تواصل اجتماعي.

«القوز الإبداعية»

وكانت حكومة دبي أطلقت، مطلع أبريل 2021، منطقة القوز الإبداعية مجمعاً إبداعياً متكاملاً يدعم المبدعين والمستثمرين في مجالات الاقتصاد الإبداعي.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي، ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.

وتعد القوز منطقة تجارية وسكنية في آن واحد، إذ تنقسم المنطقة السكنية إلى أربعة مجمعات فرعية تتلخص في كل من «القوز 1» و«القوز 2» و«القوز 3» و«القوز 4»، وتقع جميعها نحو الشمال، بينما يوجد نحو الجنوب المناطق التجارية التي تشمل «القوز الصناعية 1» و«القوز الصناعية 2» و«القوز الصناعية 3» و«القوز الصناعية 4».

وتتميز المناطق السكنية في القوز بهدوئها، رغم احتضان الجزء التجاري منها للعديد من المستودعات والمصانع.

صناعات إبداعية

بدوره، سيعيد مشروع «منطقة القوز الإبداعية» تصميم مسارات المنطقة، لتصبح مجمعاً إبداعياً متكاملاً ووجهة للمبدعين، وتشمل الصناعات الإبداعية التي تحتضنها منطقة القوز الإبداعية مجالات واسعة ومتنوعة، أبرزها: صناعة النشر والكتب، والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، وإنتاج مقاطع الفيديو، والمشغولات الفنية، والصناعات الثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية.

كما تحتوي على الأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، وصناعة البرمجيات وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه.

تسهيل الأعمال

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية في إمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

«استثمر في دبي»

تقدم منصة «استثمر في دبي»، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، تجربة مزاولة الأعمال، وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية، وبدء الأعمال، خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية، من دون مراجعة أي مركز خدمة.

وتتوافر على المنصة خدمات: الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رُخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رُخص انطلاق، رخصة تاجر، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية. وللبدء في أي مشروع تجاري يمكن زيارة المنصة عبر الرابط «invest.dubai.ae»، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم «600500006».

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