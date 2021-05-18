فلاي دبي تستثمر في تطوير تجربة السفر على متن الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض فلاي دبي، أحدث التطورات والمنتجات في تجربتها على متن الطائرة خلال مشاركتها في سوق السفر العربي لهذا العام. تعكس تجربة المسافرين التي اعادت الناقلة تصميمها والعروض المضافة على متن الطائرة، قدرة الشركة والتزامها بتلبية احتياجات السفر المتغيرة للعملاء.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

ووفرت فلاي دبي، تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد (كوفيد-19) لمنح الركاب قدرا أكبر من راحة البال عند السفر.

وقال دانييل كيريسون، نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي: "لقد ادت الجائة في عام 2020 الى تغيير طريقة سفر الناس وطريقة عمل شركات الطيران. اتخذنا جميع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية ركابنا وهذا يعني تنفيذ الامور بشكل مختلف. وأوقفنا مؤقتا مبيعاتنا المعفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرة، وغيرنا خدمة الوجبات إلى وجبات معبأة بشكل منفصل، وقمنا بايقاف شاشات اللمس الخاصة بنا وحددنا الحركة داخل مقصورة الطائرة. الان وبعد مرور عام، نعيد تقديم بعض الخدمات على متن الطائرة بشكل تدريجي وآمن ونستمر في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربتنا وخدماتنا على متن الطائرة".

ووفرت (فلاي دبي)، خدمة البث الترفيهي المجاني على متن الطائرة لأسطولها من طائرات (بوينغ 800-737) من الجيل الجديد، ابتداءً من شهر مايو. تم توفير البث الرقمي المبتكر الجديد من قبل شركة ايرتايم، المتخصصة في خدمة الاتصالات اللاسلكية.

ويمكن للمسافرين الذين يسافرون على متن إحدى طائرات فلاي دبي البالغ عددها 36 طائرة من طراز (بوينغ 800-737) الاستمتاع بالترفيه المجاني على متن الطائرة لاسلكيا على أجهزتهم المحمولة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. وسيحل هذا محل نظام الترفيه في ظهر المقعد في مقصورة الدرجة السياحية.

أما مسافرو درجة الأعمال، فيمكنهم الاستمتاع بالدخول المجاني إلى نظام الترفيه على متن الطائرة (IFE) من فلاي دبي على شاشات اللمس عالية الدقة المخصصة الخاصة بهم مع محتوى صوتي وألعاب ومجموعة مختارة من أكثر من 150 مسلسلًا تلفزيونيًا وفيلمًا من السينما العربية وبوليوود وهوليوود وروسيا وغيرها.

وتعليقًا على إطلاق خدمة بث المحتوى الجديدة، قال كريسون: "أصبح الترفيه على متن الطائرة والاتصال بشبكة واي فاي جزءًا أساسيًا من تجربة السفر. ستمكّن خدمة البث المجانية الجديدة المزيد من المسافرين من الاستمتاع بالترفيه طوال مدة رحلاتهم. سنضيف المزيد من المحتوى بلغات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وعادت 10 طائرات من أسطول فلاي دبي المؤلف من 14 طائرة "بوينغ 737 ماكس" إلى خدمة المسافرين منذ 8 أبريل بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

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