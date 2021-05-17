مجموعات فنادق دولية تتوسع في سوق الضيافة الإماراتية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعات دولية للضيافة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، عن توسعها في السوق الإماراتية، ودبي تحديداً.

وأكدت تلك المجموعات العالمية المتخصصة في الضيافة، أن إطلاق تلك العلامات في دبي، والتوسع في الإمارة، أمر مثالي، مشيرة إلى أن دبي وجهة مزدهرة، تستقطب المسافرين في رحلات الترفيه والعمل.

وشملت تلك المجموعات العالمية: علامة «إن إتش» التي ستفتتح أول فنادقها «إن إتش دبي ذا بالم» بمنطقة الشرق الأوسط في دبي، و«ماريوت الدولية» التي أعلنت عن فندقي «ألوفت الميناء دبي»، و«أليمنت الميناء دبي»، فيما تعتزم «كيرتن للضيافة» افتتاح منتجعين بيئيين في رأس الخيمة.

فنادق «إن إتش»

وأعلنت فنادق «إن إتش» عن أول فنادقها بمنطقة الشرق الأوسط، في دبي، لافتة إلى إطلاق فندق «إن إتش دبي ذا بالم»، الذي أصبح حالياً في المراحل النهائية من التطوير.

وأكدت في بيان، أن الفندق الجديد المكون من 533 غرفة فندقية، سيفتح أبوابه في ديسمبر 2021، مفصّلة أن المبنى يتكون من 14 طابقاً، ويضم 227 غرفة وجناحاً فندقياً، إضافة إلى 306 شقق فندقية.

وأوضحت أن «إن إتش دبي ذا بالم»، الذي يقع في «نخلة جميرا»، معلم سياحي عالمي فاخر، وسيكون جزءاً من فندق وشقق «سيفن» الفندقية الفخمة في «نخلة جميرا»، وهو بدوره مشروع متعدد الاستخدامات، يتكون من برج ضيافة وبرج سكني ومساحة للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي.

وستشمل مرافق الفندق مطاعم وغرف علاج في منتجع صحي، ونادياً للأطفال، وأربع غرف اجتماعات. كما ستكون هناك صالة رياضية مجهزة بالكامل بأحدث المعدات، ومسبح لا متناهٍ من نوع «إنفنيتي».

ولفت البيان إلى أن فندق «إن إتش دبي ذا بالم» مملوك لشركة «سيفن تايدز»، مع محفظة تمتلكها الشركة تشمل كلاً من: منتجع «أنانتارا دبي ذا بالم»، وفندق «أوكس بوابة ابن بطوطة».

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «ماينور»، ديليب راجاكارييه: «يسعدنا أن نجلب فنادق علامة (إن إتش) إلى الشرق الأوسط من بوابة دبي»، مؤكداً أن إطلاق أول فنادق العلامة في دبي أمر مثالي للعلامة التجارية، إذ سيكمل الفندق المحفظة الحالية للفنادق التي تعمل ضمن مجموعة «ماينور» داخل المدينة، جنباً إلى جنب مع «أنانتارا» و«أوكس» و«أفاني».

«ماريوت بونفوي»

في السياق نفسه، أعلنت «ماريوت بونفوي»، محفظة ماريوت الدولية التي تضمّ 30 علامة فندقية، عن توسيع فنادق «ألوفت» و«أليمنت باي ويستن» في دولة الإمارات، مع افتتاح فندق «ألوفت الميناء دبي»، و«أليمنت الميناء دبي».

وقال نائب رئيس «ماريوت الدولية» في الإمارات، سانديب واليا، إن دبي وجهة مزدهرة، تستقطب المسافرين في رحلات الترفيه والعمل، الذين ينشدون تجارب لا مثيل لها.

وأكد أن فنادق «ألوفت» و«أليمنت باي ويستن» علامتان مميّزتان بأسعار قريبة من المتناول، لافتاً إلى أن فنادق «ألوفت» تنبض بديكور جريء وبرامج موسيقية حيّة، فيما يتّسم فندق «أليمنت باي ويستن» بتصميم مريح، وفلسفة تُراعي البيئة، وتخاطب المسافر المعاصر الذي يتّبع أسلوب حياة رياضياً وصحياً.

ويضم فندق «ألوفت الميناء دبي» 192 غرفة ضيوف مريحة، تتّسم بديكور فني ومبتكر، فيما يشمل فندق «أليمنت الميناء» 96 غرفة استوديو، وشقّة مؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين.

«كيرتن للضيافة»

بدورها، كشفت شركة «كيرتن» للضيافة عن شروعها في تنفيذ مشروع يهدف إلى تنويع محفظة المجموعة العالمية، والدخول إلى أسواق جديدة، وذلك بالوجود في إمارة رأس الخيمة.

وأوضحت أنه بعد الافتتاح الناجح لـ«Cloud7 Residences» في منطقة أيلة بمدينة العقبة الأردنية، على الرغم من كل المعوقات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، فقد شرعت الشركة في مشروعين فريدين من نوعهما بمدينة رأس الخيمة، وبالتحديد في منطقة «جبل جيس» وفي كثبان «الصوان» الرملية، لينضما إلى مجموعتها العالمية.

وأكدت أن كلا المشروعين يركزان على المجتمع المحلي والنظام البيئي الذي يوفر فرصة استكشاف الطبيعة والتراث الغني والتجارب التي لا مثيل لها، لتكون «الصوان» المكان الذي يجمع فيه عشاق الزراعة ما بين الزراعة البيئية والزراعة الصحراوية وحصاد المنتجات الطازجة، في وقت سيستمتع فيه الباحثون في جبل جيس عن الإثارة، وإلقاء نظرة على المناظر الجبلية ومسارات الرحلات.

وبحسب البيان، فقد تم إنشاء مشروع التخييم لـ«كيرتن للضيافة» في الإمارات، معتمداً على الركائز الأساسية للمؤسسة، وهي: دعم وتطوير المناطق المحلية، والإسهام في نمو وتطوير السياحة البيئية، وصياغة وجهات جديدة تجمع بين التراث الثقافي القوي لبيئة فريدة يمكن أن يتردد عليها المغامرون والباحثون عن الإثارة، والمقيمون والسياح الذين يسعون لاستكشاف المعنى الحقيقي للضيافة الطبيعية والبيئية المستدامة.

وكشفت الشركة عن 30 وحدة مبنية من مواد طبيعية مستدامة في منطقة جبل جيس الجبلية وسط الحياة البرية، و60 وحدة ضيافة في كثبان الصوان.

وقال مدير العلامة التجارية والتسويق في الشركة، أنتوني دوسيه، إن إطلاق المشروع الجديد بمثابة تطور حقيقي وطبيعي للعلامة التجارية «Cloud7».

وأضاف: «بإطلاق معسكرات Cloud7 في جبل جيس والصوان بإمارة رأس الخيمة، فإننا نأمل أن تكون بمثابة الملاذ المثالي للأصدقاء والعائلات لإقامة جميع الاحتفالات».

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