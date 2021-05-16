%2.64 انخفاضاً في مؤشر الأسعار السنوي بدبي خلال أبريل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 2.64% خلال أبريل الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، نتيجة تراجع أسعار أربع مجموعات سلعية.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير، أمس، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 8.42%، التي خفّضت المؤشر بمقدار 3.42 نقاط، فيما تراجعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.76%، التي خفّضت المؤشر بمقدار 0.66 نقطة، فضلاً عن تراجع أسعار قسم التبغ بنسبة 0.55%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 12.86%، التي دفعت المؤشر بمقدار 1.28 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.90%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.82%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.58%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.62%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19%،التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.14%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.08%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أبريل 2021، مقارنة بشهر مارس 2021 بنسبة 0.17%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.43%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.27 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.61%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.79%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.05%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%، وقسم التبغ بنسبة 0.01%.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.56%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.22 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.17%، التي خفّضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة 0.15%، التي خفّضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.08%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%، بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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