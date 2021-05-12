248 مليون درهم إيرادات «يلا» خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا» المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري، محققةً إيرادات بلغت 248 مليون درهم، بزيادة نسبتها 221%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصّة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ صافي أرباح المجموعة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ليصل إلى 123.3 مليون درهم، خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي، في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 49.7%، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021.

وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أن خدماتها للدردشة أسهمت في تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات بما مجموعه 201.1 مليون درهم، فيما أسهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة. وأشارت إلى ارتفاع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 206.9% إلى 18.8 مليون في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ6.1 ملايين مستخدم في الربع الأول من عام 2020.

وفي ما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة لمنصات «يلا»، ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 260.4% إلى 5.8 ملايين مستخدم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.6 مليون مستخدم في الربع الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، تاو يانغ، إن «الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري كانت ناجحة بامتياز، فقد حققنا نتائج مالية قوية مع ارتفاع إجمالي إيراداتنا إلى 248 مليون درهم، متجاوزاً الحد الأعلى لتوقعاتنا بنسبة 7.4% عن الفترة نفسها، حيث يعزى هذا الأداء المميز إلى جهودنا المستمرة في توسيع قاعدة مستخدمينا، وتشجيعهم على الاشتراك بالخدمات المدفوعة، من خلال إطلاقنا لحملات تسويقية أسهمت في تعزيز الوعي الجماهيري بخدماتنا ومنصّاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

• 123.3 مليون درهم صافي ربح «المجموعة» غير المطابق لمبادئ المحاسبة.

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