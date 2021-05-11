«زووم» تطلق خدمة الطلب من السيارة في محطات «إينوك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة متاجر «زووم» للتجزئة عن إطلاق خدمة الطلب من السيارة في محطات خدمة «إينوك»، وذلك بهدف تعزيز مستويات راحة المتعاملين في دبي، عبر تمكينهم من شراء منتجات البقالة والمستلزمات الأساسية اليومية دون تلامس. وأفاد بيان صدر أمس بأنه من المقرر افتتاح أول متجر «زووم» مجهّز لتوفير خدمة الطلب من السيارة في محطة خدمة «إينوك» في منطقة العوير، على أن يتم طرح هذه الخدمة في محطات مختارة بالدولة خلال الأشهر المقبلة.

وتتيح الخدمة الجديدة للطلب من السيارة للمتعاملين شراء مستلزماتهم من متاجر «زووم»، واستلام طلباتهم في سياراتهم بمنتهى الراحة والسلامة. ويمكن للمتعاملين التقدم بالسيارة إلى الشاشة الرقمية، والتحدث إلى موظف «زووم» عبر الفيديو مباشر، ثم طلب المشتريات المعروضة على الجانب الأيمن من الشاشة، وإتمام عملية الشراء بواسطة خدمات الدفع غير التلامسية والتقدم إلى النافذة التالية لاستلام الطلبية.

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