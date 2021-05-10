«إعمار مولز» تحقّق إيرادات بـ 901 مليون درهم خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجّلت شركة «إعمار مولز» المتخصصة في مراكز التسوّق والتجزئة زيادة بنسبة 169% في صافي الربح، ليصل إلى 318 مليون درهم (87 مليون دولار) خلال الربع الأوّل من عام 2021، وذلك مقارنةً بصافي ربح بلغ 118 مليون درهم (32 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2020، فيما بلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ما قيمته 901 مليون درهم.

وأفادت «إعمار مولز»، في بيان لها أمس، بأن منصتها الإلكترونية «نمشي»، المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت والتابعة والمملوكة بالكامل لها، سجلت مبيعات بقيمة 258 مليون درهم خلال الربع الأوّل من عام 2021.

وأرجعت الشركة الأداء القوي الذي حققته «نمشي» إلى نموّها المستمر في السعوديّة، والكويت، وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن إطلاقها في قطر مطلع عام 2021، في وقت تم فيه إطلاق أكثر من 117 علامة تجاريّة جديدة عبر المنصة في الربع الأول من عام 2021.

وأكدت الشركة أنه على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت جائحة «كوفيد-19»، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وقطاع التجزئة، فقد سجّلت هوامش ربح جيّدة خلال الربع الأوّل من عام 2021، كما تشهد تعافياً مستمراً عبر وحدات أعمالها.

تجربة استثنائية

وقال مؤسّس «شركة إعمار العقاريّة» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمّد العبّار: «نواصل تركيز جهودنا على إنجاز وتسليم مشروعاتنا التوسّعية والتطويريّة الجديدة، بما يضمن تعزيز أرباحنا المالية».

وأضاف أنه وسعياً نحو الاستمرار في دفع عجلة النمو في «إعمار مولز» على الصعيدين المحلّي والعالمي، فإن الشركة تعمل دائماً على تقديم تجربة تسوّق وترفيه استثنائية تفوق توقعات المتعاملين ومتطلباتهم، لافتاً إلى أن مدينة دبي تعد إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.

معدّلات الإشغال

ووفقاً للبيان، حافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، والتي تشمل: «دبي مول»، «دبي مارينا مول»، «مجمّع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن خلال الربع الأول من عام 2021، والذي وصل إلى نسبة 91%.

أعباء المستأجرين

وأوضحت أنه وفي إطار إيلاء الأولوية القصوى لتوفير الدعم المالي لمستأجري عقارات التجزئة لديها، فقد استمرت «إعمار مولز» في تطبيق سياسة تخفيف أعباء المستأجرين في مرحلتها الرابعة خلال الربع الأول من عام 2021، إذ قدّمت الشركة حتى الآن أكثر من 1.2 مليار درهم لمكافحة آثار جائحة «كوفيد-19» على تجار التجزئة لديها.

مبيعات المستأجرين

وأكدت «إعمار مولز» أن مبيعات المستأجرين استمرت في التعافي بشكل ملحوظ، إذ سجلت المبيعات الإجمالية في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 14% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020.

«دبي هيلز مول»

تعتزم «إعمار» افتتاح مركز تسوّق «دبي هيلز مول» خلال النصف الثاني من عام 2021، والذي سيضم نحو 600 منفذ تجاري، بما في ذلك مجموعة من متاجر التجزئة، والمطاعم، والمقاهي. كما سيوفّر المول نحو مليوني قدم مربعة كمساحة إجمالية مخصّصة للتأجير، وسيحتضن أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسة، إضافة إلى مجمّع لدور العرض السينمائي، وهايبرماركت، وعدد من متاجر التجزئة الكبرى الرئيسة، ومواقف سيارات مخصّصة لأكثر من 7000 مركبة.

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