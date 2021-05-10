«إتش إس بي سي» يصدر أول قروض رهن عقارية خضراء في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن إصداره أول قروض رهن عقارية خضراء في دولة الإمارات، لافتاً في بيان له، أمس، إلى أن ذلك يؤسس لنقلة نوعية مهمة ومتطوّرة في سوق العقارات السكنية في الدولة، ولأصحاب العقارات السكنية المستقبليين، وللتمويل المستدام.

ووفقاً للبنك، فقد تمت الموافقة على منح قروض الرهن العقارية الثلاثة لمتعاملي «إتش إس بي سي» لشراء منازلهم السكنية في مجمّع «المدينة المستدامة» في دبي، في وقت يوفر فيه البنك القروض السكنية الخضراء بمعدلات فائدة مخفضة بنسبة 0.25% للعقارات التي تلبي معايير استدامة محددة، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم ترتيب القرض المتعارف عليها.

وقال رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي الإمارات العربية المتحدة»، دانيال روبنسون: «تعدّ التنمية المستدامة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تدعم البنوك المتعاملين، من خلال توفير تسهيلات تمويل خضراء بمعدلات فائدة منافسة، وبالتالي تشجيع سلوكيات أكثر استدامة».

وأضاف: «يعتبر إصدار أول قروض رهن عقارية خضراء في دولة الإمارات نقلة نوعية مهمة بالنسبة لأسواق العقارات السكنية والأسواق المالية في الدولة، كما تبرز مدى استقطاب تسهيلات التمويل الأخضر للمتعاملين من الأفراد الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات أكثر استدامة، مع الأخذ في الحسبان النواحي الإيجابية لهذا النوع من التمويل». ولفت إلى أن البنك طوّر عدداً من المنتجات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل في الدولة، مشيراً إلى الإسهام في دعم جهود دولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل مستدام. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة دايموند للتطوير العقاري المطورة للمدينة المستدامة، فارس سعيد: «نفخر في المدينة المستدامة بكوننا أول مشروع عقاري في المنطقة يوفر فرصة الاستفادة من قرض الرهن العقاري الأخضر من (إتش إس بي سي)»، مؤكداً تطبيق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية البيئية، والاقتصادية في تصميم هذه المدن، من خلال الالتزام بمستقبل خالٍ من الكربون. يذكر أنه بالنظر إلى كون قروض الرهن العقارية الخضراء تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فإنها تعدّ الأولى من نوعها التي يصدرها «إتش إس بي سي» على المستوى العالمي، ما يدل على مدى أهمية الإمارات لاستراتيجية البنك العالمية، ويؤكد التزام البنك بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات. وينطبق منتج قرض الرهن العقاري الأخضر من «إتش إس بي سي» على العقارات الحاصلة على شهادة «LEED»، أو إذا كانت مستوفية لمتطلبات مماثلة، حيث يراجع فريق التمويل المستدام والانتقالي لدى البنك، العقارات للتحقق من أهليتها على أساس كل حالة على حدة.

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