منافذ بيع تطرح تخفيضات تصل إلى 60% خلال عيد الفطر

المصدر: عبير عبد الحليم ■ أبوظبي

طرحت منافذ بيع تخفيضات تصل إلى 60% على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر، مشيرة إلى أنها عروض تسري في فروعها، وعبر التسوق من مواقعها الإلكترونية.

وقال مسؤولون في تلك المنافذ لـ«الإمارات اليوم» إن التخفيضات تشمل سلعاً غذائية مثل اللحوم، والدواجن، والخضراوات والفواكه، فضلاً عن سلع غير غذائية تتقدمها الملابس، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية.

وأكدوا أن تخفيضات عيد الفطر بدأت مبكراً، وتستمر خلال فترة تراوح بين 10 أيام و15 يوماً، لمنح المستهلكين فرصة شراء احتياجاتهم بكل راحة، وتجنب حدوث أي ازدحام، مشددين على أن التخفيضات فرصة لنمو المبيعات، واستمرار اتجاهها التصاعدي خلال الفترة الأخيرة. وأوضحوا أن منافذ البيع المتوسطة أصبحت أكثر حرصاً على المشاركة في التخفيضات الموسمية، في ظل المنافسة الكبيرة.

تخفيضات «اللولو»

وقال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، المتحدث الرسمي باسم المجموعة، ناندا كومار، إن المجموعة طرحت تخفيضات تراوح بين 20 و50% على نحو 2500 سلعة وصنف غذائي واستهلاكي بمناسبة عيد الفطر، مؤكداً أن التخفيضات متوافرة في جميع فروع «اللولو» بإمارات الدولة، وعبر الشراء «أونلاين» من المواقع الإلكترونية للفروع. وأوضح كومار أن التخفيضات تشمل أصنافاً واسعة من السلع الغذائية، والملابس، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والهدايا، لافتاً إلى طرح التخفيضات مبكراً قبل عيد الفطر، على أن تستمر حتى 17 مايو الجاري، وذلك لمنح المتسوقين فرصة شراء احتياجاتهم، وتجنب أي ازدحام.

«أبوظبي التعاونية»

من جانبه، قال نائب مدير جمعية أبوظبي التعاونية للعمليات، عبدالله عيد، إن الجمعية طرحت تخفيضات تصل إلى 60% على أكثر من 1000 سلعة بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف أن التخفيضات تشمل مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع، أبرزها السلع الطازجة والخضراوات والفواكه، واللحوم، والدواجن، والألبان، والمنتجات الورقية، والشاي، والقهوة، والحليب، والأرز، والمعكرونة، والزيوت، والمكسرات، والعطور، والمعقمات، والمنظفات، إضافة إلى الحلويات العربية والشرقية، وألعاب الأطفال ومنتجات العناية الشخصية، لافتاً إلى أن الجمعية راعت تركيز التخفيضات على السلع التي يرتفع الطلب عليها خلال فترة عيد الفطر.

وأكد عيد أنه تم طرح التخفيضات مبكراً قبل عيد الفطر بأيام عدة، وتستمر حتى 19 مايو الجاري، لإتاحة الفرصة للمستهلكين لشراء ما يلزمهم دون أي ازدحام، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

وأشار إلى أن التخفيضات تسري في الفروع الرئيسة التابعة للجمعية، لافتاً إلى أن عدد فروع جمعية أبوظبي التعاونية بلغ 40 فرعاً، شاملة فروع «سبار» التي تديرها الجمعية، وفروع «ميغا مارت» في الشارقة.

الأكثر طلباً

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، إن منفذ البيع طرح تخفيضات على 800 سلعة تقريباً تتنوع بين سلع غذائية طازجة ومجمدة، لاسيما اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، بجانب الملابس والأجهزة المنزلية والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، وألعاب الأطفال، والحلويات، والشوكولاتة.

أما مسؤول المبيعات في منفذ بيع متوسط «سوبرماركت» بأبوظبي، رحيم عبدالقادر، فأكد لـ«الإمارات اليوم» المشاركة في تخفيضات عيد الفطر، لافتاً إلى أن التخفيضات تشمل 250 سلعة من الأكثر طلباً في عيد الفطر، معظمها غذائية، فضلاً عن أواني الطعام، والهواتف، وبعض الإلكترونيات.

وأضاف أن منفذ البيع سيطرح تخفيضات على عدد من السلع بنسب تراوح بين 15 و30%، مؤكداً أن تخفيضات عطلة عيد الفطر، فرصة لنمو المبيعات، واستمرار اتجاهها التصاعدي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن منافذ البيع المتوسطة أصبحت أكثر حرصاً على المشاركة في التخفيضات الموسمية، في ظل منافسة كبيرة في السوق.

«كارفور».. تخفيضات حتى 50%

قالت سلسلة متاجر «كارفور هايبرماركت»، إنها طرحت تخفيضات تصل إلى 50% على مئات السلع التي تشمل ملابس، وأجهزة كهربائية، وإلكترونيات، وأدوات منزلية، ومنتجات بقالة، وأغذية طازجة، وخضراوات وفواكه، فضلاً عن اللحوم والدواجن، والحليب، والأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والحلويات، والشوكولاتة، والعصائر، والمشروبات، والحلويات، والمعقمات، وألعاب الأطفال، ومنتجات العناية الشخصية.

وأوضحت أن التخفيضات بدأت قبل عيد الفطر بأيام عدة، وتستمر حتى 15 مايو الجاري، وتسري في فروع «كارفور» المختلفة، فضلاً عن مواقعها الإلكترونية.

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